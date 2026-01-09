OM : la déclaration énigmatique de Medhi Benatia sur son avenir !

Au sortir de la défaite cruelle de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 tab), Medhi Benatia a livré des propos qui n’ont pas manqué d’interroger. Directeur du football de l’OM, le dirigeant marseillais s’est montré particulièrement évasif sur son avenir au club, laissant planer le doute sur la suite de son engagement à Marseille.

Visiblement marqué par le scénario de la rencontre, Benatia a d’abord exprimé son incapacité à se projeter. « Les prochaines années, je ne sais pas. À Marseille, c’est difficile de se projeter », a-t-il confié en zone mixte. En poste depuis janvier 2025, après avoir rejoint le club comme conseiller sportif en novembre 2023, l’ancien international marocain a insisté sur le contexte pesant entourant le club phocéen. « Encore une fois, je parle pour moi. […] Pour ma part, je ne me projette pas du tout, bien au contraire », a-t-il ajouté, faisant référence notamment à la lourde défaite concédée contre Nantes (0-2) quelques jours plus tôt en Ligue 1.

Mais ce sont surtout ses propos suivants qui ont retenu l’attention. « Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place », a lancé Benatia, sans préciser s’il évoquait son propre avenir, celui de la direction sportive ou plus largement de l’organigramme du club. Une phrase lourde de sens, accompagnée d’un message sur la patience rarement accordée à Marseille : « Il faudra encore leur laisser du temps pour travailler parce qu’à Marseille, tu n’as jamais le temps. C’est tout le temps dans l’adversité et la critique. »

Malgré cette sortie énigmatique, Medhi Benatia a tenu à souligner sa fierté après la prestation livrée face au PSG. « Tu ne fais pas ce match face au PSG si tu n’as pas une belle équipe et un grand entraîneur », a-t-il affirmé, rappelant que le club parisien reste, selon lui, « la meilleure équipe d’Europe ». S’il a reconnu un manque de réussite dans le dénouement, il a également mis en avant la qualité du jeu proposé par l’OM.

Déçu mais ambitieux, Benatia est reparti du Koweït « dégoûté » par le résultat, tout en affirmant croire à la continuité de cette performance. Reste à savoir si ses mots sur l’arrivée prochaine « d’autres personnes » à la tête du projet marseillais annoncent un simple constat sur la pression permanente à l’OM… ou un véritable tournant à venir.

