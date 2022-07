Supporters OM : La folie des abonnements, vers un nouveau record !

L’engouement autour de l’OM est toujours aussi fort du côté des supporters marseillais qui se sont de nouveau abonnés au stade Vélodrome en masse cet été. Un nouveau record pour même être battu !

Les supporters marseillais n’ont pas attendu la signature de noms ronflants pour aller s’abonner en masse au stade vélodrome… Le mercato olympien est d’ailleurs au point mort et Longoria se démène dans un premier temps pour exfiltrer des joueurs avant de pouvoir recruter.

Pour la première fois de l’ère McCourt, le vélodrome compte ainsi déjà plus de 41 000 abonnés à la date du jour dans toutes les zones du stade. La saison dernière le nombre de 40 000 avait été finalement atteint. Sachant que le club met en vente dès aujourd’hui 3 000 abonnements pour les tribunes Jean-Bouin et Ganay pour des pass L1 et Champions League (entre 529 et 1479 euros), et le record de 2003 pourrait être battu (+ de 44 000).

🔵 41 000 #abonnements ont déjà été écoulés, alors que l’ #OM en remet 3 000 de plus en vente à partir d’aujourd’hui. Le record de l’été 2003 n’est pas loin #TeamOM https://t.co/SewWza8flt — La Provence OM (@OMLaProvence) July 8, 2022

« Les tarifs correspondent au club et à la ville » – Direction de l’OM

Les abonnements en virages seront à 10 euros 45 par match et pour les tribunes Jean Bouin et Ganay seront entre 18 et 63 euros par matchs. Le tout payable en 10 fois sans frais jusqu’au 30 juin. Pour s’abonner priorité aux habitués jusqu’au 24 juin puis ouverture de l’abonnement pour tout le monde. Il y aura ensuite pour les abonnés un tarif moitié prix pour la suite du parcours en Ligue des Champions et les matchs de Coupe de France, de quoi permettre à tout le peuple marseillais de venir soutenir le club la saison prochaine.

𝗣𝗥𝗘𝗧 𝗔 𝗘𝗠𝗕𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗘𝗫𝗣𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝟮𝟮_𝟮𝟯 ? 🚨💥 Profitez d’une priorité sur votre abonnement jusqu’au 24 juin 🌋 Rendez-vous sur notre site officiel 👉 https://t.co/54cqJN16Jz #BienvenueSurMars pic.twitter.com/yRRNAoPP6Y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 13, 2022

Devant le local des SW . pic.twitter.com/PC6HdbQL3W — Grandes Zoreilles 🇸🇴 (@Ber13014) June 13, 2022

🚨 Rappel campagne d’abo : – Dodgers COMPLET

– South Winners COMPLET (en comptant ceux qui attendent depuis hier) – CAOM En ligne (pas d’infos de quand ça ouvrira) – MTP local ouvert demain à 12h – CU84 Local ouvert le 25 juin – Fanatics Local ouvert le 22 Juin#TeamOM pic.twitter.com/DxQMTujsnh — OM BILLETS 🎟️ (@biloEntraide) June 13, 2022