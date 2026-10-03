OM : « Là, Genesio sera en première ligne »

Nicolas Filhol a défendu Bruno Genesio sur le plateau de Débat Foot Marseille, mais le journaliste de FCM a aussi posé une limite très claire. Si le contexte actuel explique en partie les difficultés de l’OM, les prochains matches face à Troyes, Angers et Le Havre devront être gagnés. Dans le cas contraire, le coach marseillais ne pourra plus être totalement protégé par les problèmes d’effectif.





« Avec ce qui reste de l’effectif, tu dois battre ces équipes-là »

Depuis plusieurs semaines, Bruno Genesio bénéficie encore d’un certain crédit. Le calendrier compliqué, les nombreux départs et l’absence de recrues ont largement pesé dans les analyses autour du début de saison.

Mais pour Nicolas Filhol, cette protection aura une limite.

« Autant Genesio, pour l’instant, il n’est pas critiqué, à juste titre, parce que tu as eu un calendrier qui n’était pas évident. Par contre, si tu ne bats pas Troyes, si tu ne bats pas Angers, si tu ne bats pas Le Havre, là, Genesio, c’est lui qui va être en première ligne. Parce que là, il n’aura pas d’excuse. » OM _ Le Jackpot ADIDAS ! Merca…

Le journaliste rappelle que l’OM reste amoindri, mais estime que l’effectif actuel demeure supérieur à celui de ces concurrents.

Le manque de profondeur de l’effectif reste pourtant l’un des principaux problèmes de Bruno Genesio.

« Là, ce n’est plus qu’un problème d’effectif »

Filhol va plus loin et insiste sur la responsabilité directe du staff si Marseille venait à échouer face à ces adversaires.

« Moi, je suis d’accord que l’effectif, il a été amoindri puisqu’on a vendu sept des meilleurs joueurs pour prendre personne. Mais avec ce qui reste de l’effectif, tu dois battre ces équipes-là. Si tu ne bats pas ces équipes-là, là, ce n’est plus qu’un problème d’effectif, c’est un problème de gestion de cet effectif. Et là, c’est lui qui va être en première ligne. »

Le message est clair : le contexte ne pourra pas tout expliquer indéfiniment.

L’OM doit en plus composer avec plusieurs blessures avant une séquence très dense, mais la marge d’erreur se réduit rapidement.

Une séquence déjà décisive

La reprise face à Troyes puis les matches contre Angers et Le Havre représentent donc un vrai tournant.

Pour Filhol, c’est à ce moment-là que l’on pourra juger plus précisément la capacité de Genesio à faire progresser son équipe, trouver les bons leviers et exploiter au mieux un effectif imparfait mais encore supérieur à ceux de plusieurs adversaires directs.

Les interrogations autour de l’avenir de Genesio pourraient rapidement revenir si les résultats ne suivent pas.

Le coach marseillais conserve du crédit. Mais pour Nicolas Filhol, cette séquence face à des adversaires supposés plus abordables marquera la fin des excuses : l’OM devra gagner.