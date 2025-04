OM : La grosse inquiétude de De Bono

À l’approche du sprint final, l’OM peine à convaincre et suscite de plus en plus de doutes

Alors que la fin de saison approche à grands pas, l’Olympique de Marseille inquiète. En difficulté dans le jeu et à la peine au classement, le club phocéen semble en perte de vitesse, notamment après une série de résultats décevants en championnat.

Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’OM et aujourd’hui consultant pour Football Club de Marseille, a exprimé ses doutes sur la dynamique actuelle du groupe :

« Je suis inquiet pour cette équipe de l’OM. On s’aperçoit, sur les sept derniers matchs, qu’elle est totalement désabusée. Elle marque très peu de buts et en encaisse beaucoup. Les concurrents commencent à nous mordre les mollets. Je suis inquiet car je ne vois ni fond de jeu, ni révolte : on se fait marcher dessus. Le match contre Monaco ? Je n’ai pas vu beaucoup de solutions. J’avais l’impression que c’était un match amical. Comment revenir dans cette fin de championnat ? Face à Montpellier, il va falloir charbonner. Réveillez-vous ! »

Une dynamique fragile avant le choc face à Montpellier

Avec seulement trois journées restantes au Vélodrome – contre Montpellier, Brest et Rennes –, la marge d’erreur se réduit pour les hommes de Roberto De Zerbi. L’OM, qui vise encore une qualification européenne, devra rapidement redresser la barre pour ne pas voir ses objectifs s’envoler.

Le prochain rendez-vous face à Montpellier s’annonce crucial. L’équipe devra faire preuve de caractère pour relancer une dynamique et rassurer des supporters de plus en plus inquiets.

