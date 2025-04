Un renfort de taille en défense? Une piste à 0€? De Zerbi demandé à l’AS Roma… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Commme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Un renfort de taille en défense? Une piste à 0€? De Zerbi demandé à l’AS Roma…

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille commence à explorer ses pistes, et une nouvelle rumeur en provenance de Turquie évoque un intérêt pour le défenseur central ghanéen Alexander Djiku.

Selon les informations du média turc NTV, l’OM aurait coché le nom d’Alexander Djiku, actuellement sous contrat avec Fenerbahçe, en vue de renforcer sa défense centrale cet été.

Âgé de 30 ans, Djiku a déjà une solide expérience en Ligue 1, notamment avec Strasbourg et Bastia, avant de rejoindre Fenerbahçe à l’été 2023. Son profil athlétique, son sens du placement et sa capacité à relancer proprement plaisent à plusieurs clubs européens, dont Marseille, qui souhaiterait anticiper d’éventuels départs dans ce secteur clé.

Le club phocéen apprécie particulièrement sa polyvalence (il peut évoluer dans une défense à 3 ou à 4) ainsi que sa maturité tactique, acquise au fil des saisons en France et en Turquie.

Alors que l’Olympique de Marseille vit une saison mouvementée, avec une instabilité chronique en défense, plusieurs observateurs s’interrogent sur les choix de Roberto De Zerbi, notamment face à l’accumulation des absences dans ce secteur. Lundi soir, sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, Mourad Aerts a comparé la situation actuelle à celle qu’ont connue ses prédécesseurs sur le banc, Marcelo Bielsa et André Villas-Boas.

« Avec Bielsa et Villas-Boas, qu’est-ce qui s’est passé ? Ces deux entraîneurs n’avaient pas de gros effectifs en défense », a-t-il rappelé. « Déjà, Bielsa avait réintégré Fanni, qui était dans le loft. On pourrait faire le parallèle avec Mbemba. »

Le journaliste a ensuite insisté sur l’importance d’exploiter les ressources internes, en particulier les jeunes joueurs. « Qui a joué défenseur central sous Bielsa ? Il y a eu Aloé, Sparagna, Andonian ! C’étaient peut-être des jeunes qui n’étaient pas prêts, mais tu t’es dit : “Je vais les former.” »

Il a également salué l’attitude similaire d’André Villas-Boas : « Il a fait jouer Perrin. Ce ne sont peut-être pas des talents exceptionnels, sauf qu’ils sont dans ton effectif, tu les formes et tu les fais jouer quand tu en as besoin. »

Mourad Aerts estime que cette stratégie n’a pas été suivie par l’actuel staff olympien : « Ça, tu ne l’as pas fait non plus. Il y a quand même des solutions pour pallier un problème évident. »

La conclusion est prudente mais lucide : « On verra à la fin : si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions, l’objectif sera atteint. »

Encore en course pour une place sur le podium, l’OM devra rapidement corriger ses lacunes défensives pour espérer terminer la saison en beauté.

MERCATO OM – Claudio Ranieri mettra un terme définitif à sa carrière d’entraîneur à la fin de la saison. La succession est ouverte, et Francesco Totti a deux noms en tête : Carlo Ancelotti et Roberto De Zerbi.

L’AS Roma va mieux depuis le retour sur le banc de Claudio Ranieri, mais l’embellie a une date de fin. Le technicien italien, passé notamment par la Juventus, Chelsea ou Leicester – avec qui il a remporté la Premier League en 2016 – a annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison. Un départ qui ouvre inévitablement la question de la succession du coach de 72 ans.

Dans un entretien accordé au journaliste Fabrizio Romano, Francesco Totti, légende vivante du club (786 matchs sous le maillot romain), n’a pas caché ses espoirs concernant le futur entraîneur de la Louve. Et deux noms ressortent avec insistance.

Fan déclaré de Carlo Ancelotti, Totti a partagé son rêve : « J’espère qu’un jour, Ancelotti, qui a toujours été un fan, pourra venir. Je pense que le bon moment est arrivé. » Une déclaration forte qui intervient alors que l’actuel entraîneur du Real Madrid reste concentré sur la fin de saison merengue.

Autre option envisagée par l’ex-capitaine romain : Roberto De Zerbi, actuellement en poste à l’Olympique de Marseille. « Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi. Il a de grandes qualités et une vision claire de la façon de former l’équipe. C’est un gars exceptionnel, il s’investit corps et âme. »

Malgré les difficultés rencontrées à Marseille, où il occupe néanmoins la troisième place du championnat, Roberto De Zerbi ne semble pas envisager un départ. Engagé dans un projet sur trois ans avec l’OM, il a récemment fermement démenti les rumeurs l’envoyant notamment au Milan AC.

« Tout le monde est libre de dire ce qu’il veut. Personne ne m’a appelé, aucune équipe. Comme je l’ai toujours fait, je ne parle et ne flirte avec aucune équipe. Ma volonté est de rester de nombreuses années ici. Les mariages se font à deux, il faudra voir comment se termine la saison. La rumeur sur l’AC Milan ? J’ai dit assez fermement que ce n’était pas vrai. Je n’ai parlé avec personne et je ne parle avec personne. »

MERCATO OM – Le défenseur du PSV Eindhoven, en fin de contrat cet été, est dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille. Sa venue pourrait dépendre d’une qualification en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille poursuit activement la préparation de son effectif pour la saison prochaine. Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, le club phocéen a récemment accéléré les discussions avec Olivier Boscagli, défenseur du PSV Eindhoven, dont le contrat arrive à échéance en juin.

Âgé de 27 ans, l’ex-joueur de l’OGC Nice a d’ores et déjà informé le club néerlandais qu’il ne prolongera pas son bail. Capable d’évoluer en défense centrale ou sur le côté gauche, Boscagli présente un profil polyvalent qui séduit plusieurs écuries européennes. Son retour en France, après plusieurs saisons réussies aux Pays-Bas, serait notamment motivé par une volonté de se rapprocher de sa famille.

L’OM n’est pas seul sur le coup. Toujours selon Galetti, des clubs allemands, italiens et turcs suivraient également de près la situation du joueur. Libre de tout contrat à l’intersaison, Boscagli représente une opportunité intéressante sur le marché, à la fois en raison de son expérience et de sa capacité d’adaptation à différents systèmes de jeu.

L’arrivée potentielle du défenseur pourrait entraîner des ajustements au sein de l’effectif marseillais. Le statut de Geoffrey Kondogbia ou de Derek Cornelius pourrait être remis en question, tout comme la piste menant à Aymeric Laporte, également évoqué pour renforcer la défense olympienne.

Cependant, un paramètre majeur reste à prendre en compte : la qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions, qui pourrait peser lourd dans la décision finale de Boscagli.

