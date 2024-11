OM : La grosse mise au point de De Zerbi !

Les déclarations post-défaite face à Auxerre de l’entraîneur de l’OM Roberto De Zerbi ont suscité de nombreuses interrogations. Lors d’un entrainement ouvert au public ce jeudi, le coach olympiens a tenu a clarifié ses propos avec certains journaliste présent. Il dément ainsi avec fermeté toute intention de démissionner et appelle à l’unité pour surmonter les difficultés actuelles du club.

La défaite de l’OM face à Auxerre continue de faire des vagues. Dans un contexte où la pression autour du club phocéen est monté d’un cran, les déclarations à chaud de l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi ont suscité de nombreuses interprétations. Entre incompréhensions et rumeurs, ce dernier a tenu à clarifier sa position et à réaffirmer son engagement auprès de l’équipe et des supporters.

De Zerbi n’a pas l’intention de jeter l’éponge !

En marge de l’entrainement ouvert au public le technicien italien a pris de le temps de discuter avec la presse présente sur place. Selon RMC Sport, l’entraîneur de l’OM peine toujours à accepter la défaite contre Auxerre. Ce qui l’irrite davantage, c’est l’impression que son discours d’après-match a été mal compris et mal interprété. Il n’a jamais envisagé de démissionner, pas une seule seconde. Son intention était simplement d’assumer la responsabilité des problèmes rencontrés au Vélodrome. RDZ affirme que fuir face aux difficultés ou rejeter la faute sur d’autres ne correspond ni à sa personnalité ni à son éducation.

Malgré la tempête médiatique et les critiques qui ont suivi la défaite contre Auxerre, RDZ refuse donc visiblement de de baisser les bras. Sa priorité reste claire : redresser l’OM et retrouver une dynamique positive. Une chose est sûre, le technicien phocéen n’a pas l’intention de laisser les doutes l’éloigner de sa mission.