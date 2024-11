Mercato OM : le choix de Pogba se précise ?

L’avenir de Paul Pogba se dessine enfin après plusieurs mois de spéculations et de doutes. L’international français, qui avait rejoint la Juventus Turin en 2022 dans l’espoir de relancer sa carrière, va officiellement quitter le club turinois. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les négociations pour la résiliation de son contrat sont en cours, et un départ de la Juve semble imminent. Cette décision devrait être officialisée dans les prochains jours, probablement avant la fin de la trêve internationale.

Le départ de Paul Pogba de la Juventus ne fait plus de doute. Après une saison marquée par des blessures à répétition et une suspension pour dopage, le milieu de terrain tricolore a vu ses performances se dégrader au fil du temps à Turin. Alors que sa suspension est désormais réduite par le Tribunal arbitral du Sport et qu’il est autorisé à reprendre la compétition à partir de mars 2025, Pogba va mettre fin à son aventure avec le club de la Vieille Dame.

Pogba quitte la Juventus : quel avenir pour l’international français ?



Si plusieurs rumeurs ont alimenté l’idée d’un retour en France, notamment à l’Olympique de Marseille, où il est lié à Mehdi Benatia, cette option semble de moins en moins probable. Le conseiller sportif de l’OM a récemment évoqué la situation sur RMC : « Paul Pogba ? C’est un top joueur, mais pour l’instant, c’est encore un joueur de la Juventus Turin. » Une déclaration qui a mis un terme aux spéculations sur un transfert à l’OM dans l’immédiat.

A lire : Mercato OM : Longoria et Benatia visent un talent algérien ?

Pogba en Major League Soccer : la MLS comme nouveau défi ?

Selon Gazzetta dello Sport, la piste la plus réaliste pour Paul Pogba mène désormais aux États-Unis, où il pourrait rejoindre la Major League Soccer (MLS). Le milieu de terrain, passionné par la culture américaine et le sport US, semble prêt à tenter une nouvelle aventure en MLS, un championnat qui attire de plus en plus de stars internationales. Son futur club reste encore flou, mais des destinations comme Los Angeles, où évoluent Olivier Giroud et Hugo Lloris, ou l’Inter Miami, le club de Messi et Suarez, sont régulièrement évoquées.

Pogba vers LA ?

La Major League Soccer offre à Paul Pogba une opportunité unique de se relancer après une période difficile en Europe. À 31 ans, l’ancien joueur de Manchester United a encore des objectifs à accomplir, et la MLS pourrait être l’endroit idéal pour redonner un nouvel élan à sa carrière loin de ses problèmes extra sportifs en France.

Paul Pogba à la MLS pourrait ainsi être un tournant majeur dans sa carrière, et les mois à venir promettent de révéler davantage sur cette nouvelle aventure pour le milieu de terrain français.