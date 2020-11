OM : « La honte de l’Europe, un scenario désastre et une équipe type à la cave »

Comme après chaque match de l’OM, notre journaliste Mourad Aerts intervient dans notre après match pour y proposer ses trois enseignements du match. Petite nouveauté sur FCMarseille, on vous les propose en replay version texte…

L’OM devait montrer autre chose à Porto, le club olympien s’est scratché 3-0 face à une équipe portugaise pourtant moins impressionnante que les saisons précédentes. Dans son premier enseignement, Mourad Aerts souligne une des statistiques honteuses de cette soirée : les 12 défaites de suite dans cette compétition. Record égalé ! Le deuxième enseignement concerne le scenario catastrophe de cette rencontre, entre les cadeaux offerts aux portugais et le penalty nonchalamment tiré par Payet. Enfin, le troisième et dernier enseignement souligne les errements des titulaires déjà présents la saison dernière. Villas-Boas va devoir bousculer cette hiérarchie.

la HONTE DE L’EUROPE

L’OM a donc égalé le record du nombre de défaites consécutives en Ligue des Champions : 12 ! Et franchement cette équipe a une énorme part de responsabilité dans ce record car elle, elle n’a pas perdu face au Bayern, Naples ou Arsenal. Mais face à un petit Porto, selon les observateurs du championnat portugais, à l’Olympiakos, peut face à un peut Manchester City… l’OM n’a rien mais rien montré en 270 minutes dans cette compétition. Ni de la solidité défensive et encore moins la moindre once de créativité offensive. L’institution OM, pour reprendre un terme à la mode, est complètement ridiculisée par les prestations de ces joueurs, cet entraîneur et ces dirigeants censés la représenter.

un SCÉNARIO DÉSASTRE

Bon il faut parler un peu de ce match qui a terminé en ballade pour les locaux mais qui aurait pu avoir un scénario différent si Payet n’avait pas envoyé son penalty dans les tribunes avec une désinvolture à faire hurler de rage ses détracteurs comme ses derniers défenseurs. Un but offert d’entrée, un penalty raté, un autre concédé quelques minutes plus tard et réussi cette fois-ci par l’adversaire, ça y est, cette équipe n’existait plus. Elle a été incapable d’enchaîner trois passes dans le camp adverse, a moins produit offensivement que la dernière équipe amateur empêchée de jouer ces jours-ci. Bref, ils n’ont rien fait, le destin pouvait leur sourire, ils n’ont pas su saisir cette opportunité incroyable et se sont fait démanteler comme un petit poucet de l’Europe qui n’a rien à faire là.

une ÉQUIPE TYPE À LA CAVE