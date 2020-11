OM Villas-Boas : « On fait de la merde ! »

L’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas s’est exprimé en conférence de presse après la nouvelle défaite de son équipe en Ligue des Champions face au FC Porto.

En conférence de presse d’après match, le technicien portugais André Villas-Boas a notamment évoqué le triste record égalé de douze défaites consécutives en Ligue des champions.

je suis plus préoccupé par le fait de donner une bonne image car ce n’est pas normal — Villas-Boas

« Le record de douze défaites consécutives en Ligue des champions ? Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cela a commencé avec Deschamps. On subit. Pour faire de la merde en Ligue des champions, il faut quand même être là. On est là et on fait de la merde. » Un espoir pour la Ligue Europa notamment ? La Ligue Europa, ce n’est pas un bonus, c’est le minimum acceptable. Mais c’est la place des perdants. C’est possible encore, on joue l’Olympiakos à la maison et Porto. Mais je suis plus préoccupé par le fait de donner une bonne image car ce n’est pas normal. On est tellement faibles, on prend des buts comme ça tout le temps. En L1, c’est un peu mieux. L’avantage, c’est que cette Ligue des champions va finir vite. Je veux juste qu’on donne une bonne image maintenant. » André Villas-Boas – Source L’Equipe.fr

