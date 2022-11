OM : La méthode des supporters marseillais pour déstabiliser Tottenham cette nuit !

Des supporters de l’Olympique de Marseille se sont réunis cette nuit afin de perturber la nuit des joueurs de Tottenham en tirant des feux d’artifice près de leur hôtel.

L’Olympique de Marseille reçoit Tottenham ce mardi soir au Stade Vélodrome. L’ambiance risque d’être bouillante dans l’antre olympienne pour ce match aux allures de finale. Si les Marseillais gagnent, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Des feux d’artifices tirés cette nuit près de l’hôtel de Tottenham

Mesurant l’importance de ce match, les supporters de l’OM ont mis toutes les chances de leur côté afin de perturber Tottenham. Logés à l’hôtel, les Londoniens ont dû être réveillés cette nuit par des feux d’artifices tirés par les supporters marseillais. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux.

Des supporters marseillais ont tiré trois coups prolongés de feux d’artifice devant l’hôtel où séjournent nos joueurs, vers 1h, 3h et 5h du matin. [@AlasdairGold🥇] pic.twitter.com/CgKysSjjQh — Tottenham France 🇫🇷 (@Spurs_Fra) November 1, 2022

Déclarations d’avant-match

« C’est vrai qu’en un an, l’équipe a fait de gros progrès mais il nous reste beaucoup de choses à faire. Notre ambition est de se qualifier pour les huitièmes. À 100%. On est concentrés là dessus. L’histoire de l’OM est déjà importante. Ils ont toujours eu des joueurs de grande qualité. Même en venant au stade en bus aujourd’hui, on a senti que cette ville est une ville de foot. Ça va être un match difficile » Pierre-Emile Højbjerg – Source : Conférence de presse (31/10/22)

« Personne ne peut remporter des matchs qu’avec l’envie. Il ne faut rien rater, ne pas faire d’erreurs. C’est le match de l’année car il a une importance particulière, surtout au regard des dernières campagnes de Ligue des champions. (…) On peut dire qu’ils auraient pu donner plus. Mais Gerson et Touré ne m’ont pas déplu sur le dernier match. On joue à 16, pas à 11. Avoir cinq changements a beaucoup changé le foot. Conte suspendu ? C’est bien, tant mieux pour nous mais ce sont les joueurs qui jouent et il y aura son adjoint. C’est bien, tant mieux pour nous mais ce sont les joueurs qui jouent et il y aura son adjoint. (…) Si on imagine que je viens de Mars, que je connais rien de Marseille ni du Vélodrome, ma réponse serait de venir et de voir avec vos yeux et écouter avec vos oreilles » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (31/10/22)