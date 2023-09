OM : La mise au point de McCourt !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après la réunion houleuse entre les responsables des groupes de supporters et la direction du club, l’OM traverse une crise importante. Le propriétaire Franck McCourt vient de publier un communiqué.

Marcelino a quitté l’OM, Pablo Longoria a accordé un entretien à la Provence pour remettre les points sur les i, Rachid Zeroual et Christian Cataldo ont eux aussi pris la parole. Il ne manquait que la position de l’actionnaire majoritaire, Franck McCourt, c’est fait.

Restons tous unis derrière l’Olympique de Marseille

« Au cours des sept dernières années, j’ai eu le privilège de posséder et de gérer l’Olympique de Marseille, l’un des clubs sportifs les plus emblématiques et les plus passionnants du monde. Je suis fier de ce que nous avons accompli, en particulier ces dernières années sous la direction de Pablo Longoria, et c’est pourquoi j’ai tenu à respecter son souhait de s’exprimer publiquement et de dire la vérité. Je suis également reconnaissant à tous les salariés talentueux qui travaillent sur le terrain et en dehors pour renforcer cette organisation.

La réunion de lundi entre le Directoire de l’OM et les représentants des groupes de supporters aurait dû être l’occasion de se réunir pour défendre les intérêts du club. Au lieu de cela, elle s’est transformée en une démonstration alarmante d’agression, les membres du Directoire de l’OM ayant fait l’objet de menaces de violence. »

Déclaration de Frank McCourt

Je soutiens fermement Pablo Longoria

« Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria et nous nous efforçons de déterminer la meilleure marche à suivre pour le club et les membres de son équipe. Soutenir le Directoire, le personnel et les joueurs de l’OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d’une atmosphère saine, propice à la victoire.

La situation qui s’est produite lundi et qui nous a menés à la démission de Marcelino et de son staff est inacceptable et, malheureusement, elle n’est pas le seul exemple de comportement qui aille à l’encontre de la mission de notre club. Notre objectif est de gagner sur le terrain, de rassembler et d’inspirer le peuple marseillais. L’incident de lundi n’en est qu’un parmi tant d’autres qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile.

Notre gestion de l’OM nous a appris qu’un changement profond est nécessaire pour donner au club une véritable chance de se développer sans entrave à long terme. Ce changement nécessite un soutien collectif fort, à l’intérieur et à l’extérieur de l’OM. Seul le changement permettra à l’OM de conserver son identité tout en continuant à construire un club de la stature que nos supporters et la ville de Marseille méritent.

Restons tous unis derrière l’Olympique de Marseille, à commencer par le match très important de ce soir à Amsterdam.

Allez l’OM ! »