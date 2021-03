OM : La nouvelle cellule de recrutement de Longoria

Intronisé président de l’OM, Pablo Longoria garde pour l’instant également la caquette de directeur sportif. Si les cas Ouvrard ou Aldebert n’ont pas été tranchés, la cellule de recrutement va faire peau neuve…

Interrogé hier sur RMC, Pablo Longoria a écarté la rumeur Luis Campos, qui selon l’Equipe ne veut de toute façon pas travailler avec lui. Longoria va piloter une nouvelle équipe avec David Friio, qui a démantelé l’ancienne cellule de recrutement. En effet, les scouts historiques Michel Flos, Georges Santos, Emmanuel Clément et Ferhat Khirat vont quitter le club, certains ont même entamé des procédures devant les prud’hommes. Le quotidien sportif précise que ces dernier « se sont plaints des méthodes de Friio (mails injurieux, parfois à des horaires très tardifs, remontrances vexatoires) auprès de la DRH. Friio leur aurait reproché leurs méthodes et leur absence de résultats. »

3 nouveaux scouts, Larguet sur la sellette ?

Dans cette bonne ambiance, le club devrait recruter trois nouveaux scouts. Les noms de Mathieu Seckinger (ex-Manchester United), Benjamin Brat (ex-Nancy) et Sergio Santomé (ex-Valence) sont annoncés. Un autre chantier pourrait être ouvert du côté de la formation, secteur géré aussi par Friio concernant le mercato des jeunes joueurs. En effet, Nasser Larguet n’a pas de très bonnes relations avec le nouveau président et pense qu’il pourrait être évincé. Il l’avait évoqué il y a peu en conférence de presse le 26 février dernier :« Est-ce que je suis assuré de retourner au centre de formation après l’été ? Je l’espère… sauf si une lettre de renvoi m’attend. C’est mon vœu le plus fort de continuer ». Pablo Longoria va mettre en place son organigramme…