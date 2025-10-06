OM : La prédiction de Rolland Courbis !

Lors d’une intervention récente sur RMC, Rolland Courbis s’est montré élogieux à propos de l’effectif de l’OM et de ses capacités à concurrencer le PSG en Ligue 1. L’ancien entraîneur français a notamment distingué la notion d’équipe et celle d’effectif, mettant en avant la profondeur et la polyvalence du groupe marseillais.

Pour Courbis, la force de l’OM réside dans sa profondeur. « Je fais la différence entre une équipe et un effectif. L’effectif pour moi est bien meilleur. Weah peut jouer de partout et ça c’est extraordinaire pour un entraîneur surtout avec 5 changements », a-t-il expliqué. L’ancien coach souligne ainsi l’importance de la flexibilité tactique offerte par des joueurs capables d’évoluer à plusieurs postes, un atout considérable dans le football moderne, notamment avec la règle des cinq changements.

Un effectif polyvalent et ambitieux

Il insiste également sur le rôle du pressing dans le jeu actuel : « La mode c’est le pressing, avec 5 joueurs que tu peux changer cela change tout ». Cette capacité à ajuster le système de jeu en fonction des situations et des absences est un avantage que l’OM peut exploiter face à des équipes comme le PSG, souvent confrontées à des blessures ou à des suspensions.

L’effectif de l’OM de cette année je peux te garantir qu’ils ne termineront pas à 19 points du PSG !

Rolland Courbis ne cache pas son optimisme concernant la course au titre : « (…) L’effectif de l’OM de cette année je peux te garantir qu’ils ne termineront pas à 19 points du PSG ! ». Pour lui, l’effectif marseillais a la qualité et la profondeur nécessaires pour réduire l’écart avec le champion parisien, renforçant ainsi les ambitions de l’OM pour cette saison de Ligue 1.

L’OM apparaît donc comme un club capable de se montrer compétitif sur le long terme, grâce à un mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés. La polyvalence de Weah et la profondeur du banc peuvent devenir des éléments déterminants pour maintenir la pression sur le PSG et viser une place de leader plus serrée en championnat.