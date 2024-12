OM : La prédiction d’Eric Di Meco pour la fin de l’année 2024 !

Invité dans le Super Moscato Show, Eric Di Meco s’est exprimé sur les chances de l’OM de se rapprocher encore plus du PSG après cette journée de Ligue 1.

Ce week-end l’OM reçoit le LOSC et le PSG jouera face à Lyon. Avec les récents résultats de l’équipe de Pierre Sage, Eric Di Meco ne voit pas forcément les Parisiens s’imposer et voit les Marseillais se rapprocher des leaders voire de leur piquer le titre de Ligue 1.

A LIRE AUSSI : OM : le message fort de Maupay à Wahi !

« J’ai une vision à long terme du PSG qui pourrait être en crise et l’OM en gros progrès. Et cette équipe de Lyon, je vais te dire, elle est inquiétante quand tu es adversaire… », a déclaré l’ancien joueur sur RMC.

🗣 Di Meco : « J’ai une vision à long terme du PSG qui pourrait être en crise et l’OM en gros progrès. Et cette équipe de Lyon, je vais te dire, elle est inquiétante quand tu es adversaire… » pic.twitter.com/p83hzidWsN — Super Moscato Show (@Moscato_Show) December 13, 2024

« Fort avec les faibles, faible avec les forts », l’avis d’Eric Di Meco !

Eric Di Meco était sur RMC ce lundi soir. L’ancien défenseur a commenté l’enflammade autour d’un potentiel titre cette saison de l’OM, surtout après la victoire à l’ASSE qui a rapproché les Marseillais des Parisiens à 5 points. Pour l’ex joueur olympien, la barre est encore trop haute.

« Je suis trop déçu du dernier match contre le PSG. Je ne pensais pas qu’il y avait un tel écart entre l’OM et Paris. La réalité du moment c’est que l’OM est fort avec les faibles et faible avec les forts », a lâché Di Meco sur RMC malgré les victoires face à Monaco, Lens, Brest ou encore Lyon et Nice.

A LIRE AUSSI : Mercato : Les conditions pour que Pogba rejoigne l’OM d’après Daniel Riolo !