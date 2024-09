OM : La réponse de Maupay à Bosetti !

Il y a quelques jours, à l’arrivée d’Adrien Rabiot, Alexis Bosetti a donné son ressenti sur la signature d’un joueur dans un club rival tout en citant Neal Maupay. Ce dernier lui a répondu !

Neal Maupay a accordé un entretien à La Provence ce week-end… L’occasion pour l’ancien attaquant d’Everton de répondre à Alexis Bosetti qui l’avait critiqué pour sa signature à l’OM, lui qui est ancien niçois. « Je préfère ne pas parler de Neal (Maupay), car je l’aime trop humainement. Il voulait revenir, je suis déçu, car j’aurais tellement aimé le voir à Nice. Le voir là-bas, je suis dégoûté. Et c’était écrit qu’il allait marquer contre nous… Ils étaient tous à l’aéroport à chanter, quelle honte… Ils sont contents, ils ont pris un joueur de Paris. Attention, c’est un sacré joueur, il va leur faire du bien. Mais si un joueur estampillé Marseille vient à Nice, je ne vais pas à l’aéroport… », avait-il déclaré à l’arrivée d‘Adrien Rabiot.

« Un message de Bosetti ? Non, il ne m’a rien envoyé, répond Maupay à La Provence. Mais on m’a rapporté ce qu’il avait dit dans la presse. Personnellement, c’est une chose qui ne m’atteint pas. Je n’ai pas d’avis à ce sujet, je suis en paix avec mon choix, heureux d’être ici. Le début de saison du club et le mien me donnent raison. C’est le football, il y a les médias, les supporters, ça fait énormément de bruit. Mais je le répète, je suis en paix avec mes choix et mes idées, le reste n’est que du blabla… »

« Je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter le maillot de Marseille »

Invité ce vendredi sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, Mamadou Sakho, ancien joueur du PSG entre 2007 et 2013, a été interrogé sur le choix d’Adrien Rabiot de signer à l’OM. Le défenseur centrale parisien n’a pas fait dans la langue de bois :

« Sincèrement, c’est vrai que ça m’a titillé. Après, je connais le monde du foot et je ne sais pas comment il a quitté le PSG. Selon sa situation avec le club au moment de son départ, et je ne sais pas s’ils sont partis en guerre, la personne peut avoir un ressenti différent. Moi, en tant que Parisien depuis petit, un joueur qui porte le maillot du PSG n’a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l’OM. Je parle en mon nom, » a ainsi confié Mamadou Sakho avant de donner son sentiment sur la rivalité entre le PSG et l’OM :

Aujourd’hui, le Classico il est mignon

« Cette rivalité, je la sens de moins en moins. À notre époque, un PSG-Marseille, c’était un PSG-Marseille. Maintenant, j’ai l’impression que le match est joué différemment. Avant, il y avait de la tension avant le match, du piment. Aujourd’hui, le Classico il est mignon. »