OM : Rabiot dans le groupe, mais deux grosses incertitudes !

Roberto De Zerbi a annoncé en conférence de presse, la présence d’Adrien Rabiot face à Strasbourg. À l’inverse, deux joueurs ne sont pas certain de disputer ce match : Valentin Rongier et Bamo Meïté.

Depuis que Roberto De Zerbi est arrivé, l’OM est redoutable. Actuellement premiers de Ligue 1, à égalités avec le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, les olympiens n’ont pas perdu un seul match depuis le début de la saison (4 victoires et 1 nul). Ce week-end, ils joueront contre le RC Strasbourg.

Rabiot dans le groupe !

Roberto De Zerbi a annoncé la présence d’Adrien Rabiot dans le groupe de joueurs qui feront le déplacement au stade de la Meinau à l’occasion du match entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg, dimanche soir (20h45). « Oui, Rabiot est dans la liste, mais il commencera le match sur le banc », a précisé l’entraîneur du club phocéen en conférence de presse, cet après-midi.

Deux grosses incertitudes

Après la bonne nouvelle arrive la mauvaise : Valentin Rongier et Bamo Meïté ne seront pas présent pour cette sixième journée de Ligue 1. Selon les informations de l’Olympique de Marseille partagées par Le Phocéen, Rongier devra passer des examens médicaux concernant une blessure, inconnue. Meïté, lui, souffre de douleurs au psoas. Ces deux probables absences s’ajoutent évidemment à celles de : Quentin Merlin (cuisse), Ruben Blanco (lésion instable à la cheville gauche), Faris Moumbagna (genou droit) et Leonardo Balerdi (carton rouge).

