OM : La stat’ qui peut rassurer les Marseillais avant la réception de Nice !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice au Stade Vélodrome. L’Equipe rapporte une statistique d’OPTA qui peut rassurer les supporters marseillais !

Après une victoire face au FC Nantes ce mercredi, l’Olympique de Marseille va recevoir l’OGC Nice pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Une victoire serait la bienvenue pour les hommes d’Igor Tudor qui sont en course pour la deuxième place et qui peut continuer à mettre la pression sur le PSG, seul premier pour le moment.

9 victoires sur 11 matchs face à Nice

L’Equipe a donné une statistique dans son édition du jour au sujet du match entre Marseillais et Aiglons. Sur les 11 dernières rencontres entre les deux équipes, l’OM a remporté 9 matchs selon une statistique livrée par OPTA. De quoi rassurer un peu les Olympiens sur les chances de l’emporter ce dimanche soir au Vélodrome !

C’est impressionnant– Digard

« C’est impressionnant. Ce qu’ils font en ce moment, c’est impressionnant. Il faut reconnaitre les choses, peu importe que ce soit un derby ou quoi que ce soit. Il faut reconnaitre quand l’adversaire est de qualité, ce qui ne nous empêchera pas de vouloir absolument remporter ce match. Mais ce qu’ils font aujourd’hui, c’est vraiment beau, parce qu’avant c’était surtout un défi physique qu’ils proposaient, et maintenant ils ont aussi réussi à animer offensivement donc ça donne vraiment une équipe très difficile à jouer. » Didier Digard— Source: Conf de presse (03/02/23)

« Au vu des résultats, le groupe est en forme. Physiquement, on a enchaîné de bons matchs. Il y aura sûrement des changements demain afin de pouvoir compter sur tout le monde. Le match sera totalement différent. Nice a battu Lens, ce sera un match difficile. On l’a préparé de la meilleure des façons, avec notre philosophie. On pense vraiment à ce match de demain, sans penser au PSG. Payet a des particularités. C’est un joueur important qui se comporte vraiment bien cette année. Ce foot ne s’adapte pas forcément à lui mais il a des qualités supérieures à la normale. Sa situation n’est pas facile. C’est un garçon qui certes ne joue pas souvent, mais qui est important. Ce n’est pas facile pour moi non plus. Dimitri Payet sera titulaire demain. » Igor Tudor – Source: Conf de presse (04/02/23)