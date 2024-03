OM : La Stat Stratosphérique de Moumbagna !

L’attaquant de l’OM Faris Moumbagna a été flashé à 36,37 km/h, ce qui fait de lui le joueur le plus rapide de Ligue 1 Uber Eats cette saison !

Plus rapide que jamais ! Faris Moumbagna bat le record de vitesse de Mathias Pereira Lage et devient le joueur le plus rapide de Ligue 1 cette saison. En effet l’attaquant marseillais a été flashé à 36,37km/h début mars. La deuxième surprise c’est Mbappé qui ne figure désormais plus dans le top 10 des joueurs les plus rapide cette année. Les deux brestois Mathias Pereira Lage et Romain Del Castillo complètent le podium.

Faris Moumbagna 🇨🇲 est le joueur le plus rapide de Ligue 1 ! ⚡️🚄 L’international camerounais a été flashé à 36,37 Km/h début mars, ce qui fait de lui le joueur plus rapide du championnat ! 🥵 🗞️ L’Équipe pic.twitter.com/drx3CzfBti — Foot Mercato (@footmercato) March 21, 2024

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria toujours dans le coup pour ce défenseur libre en juin !

« Il faut qu’il perde un peu de poids, qu’il sèche un peu »

C’est d’autant plus étonnant que Moumbagna décroche ce record puisque l’ancien entraîneur de l’OM Gattuso estimait qu’il devait « s’assécher » et donc perdre du poids ! « Il est très fort physiquement. Après il le sait, il faut qu’il perde un peu de poids, qu’il sèche un peu. Il peut avoir un impact au niveau physique. Je pense vraiment que ça peut être un joueur dangereux pour l’adversaire, qui nous apporte de la profondeur, de la verticalité, et donc un joueur important pour nous. »

🎙️Gennaro Gattuso sur Faris Moumbagna : « Il est très fort physiquement, après il le sait, il faut qu’il perde un peu de poids, qu’il sèche un peu, il peut avoir un impact au niveau physique. Je pense vraiment que ça peut être un joueur dangereux pour l’adversaire, qui nous… pic.twitter.com/KXnxQ0CaAZ — Le Phocéen (@lephoceen) February 2, 2024

L’attaquant camerounais a dû essuyer de nombreuses critiques depuis son arrivée. Notamment du journaliste Daniel Riolo et de l’ancien joueur Jean-Michel Larqué. Ce dernier l’avait même qualifié de joueur de « district ». Des critiques qui paraissent dures pour l’attaquant phocéen qui a déjà marqué à deux reprises et délivré une passe décisive en six matchs de championnat.

Cependant Gasset a une préférence pour Ndiaye, qu’il préfère aligner aux cotés d’Aubameyang et Sarr. Faris Moumbagna devra donc redoubler d’efforts pour espérer retrouver une place de titulaire.

A lire aussi : OM : Ce jeune marseillais que Payet a pris sous son aile !