OM: La Twittosphère se déchaîne sur Marcelino !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Décevant, l’Olympique de Marseille a concédé un bien triste 0-0 face à Toulouse ce dimanche lors de la 5e journée de Ligue 1. Marcelino est de plus en plus critiqué après la nouvelle contre-performance de son équipe. Pour la Twittosphère, le technicien espagnol est le principal responsable de la situation.

L’OM a concédé le match nul et vierge (0-0) face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1 ce dimanche. Marcelino est pointé comme le principal responsable de cette contre-performance par la Twittosphère.

A LIRE AUSSI: OM : Correa, une attitude vraiment dérangeante !

Ennui, manque d’idée et de solution… la twittosphère détruit Marcelino

Un résultat nul qui a déplu aux supporters marseillais, qui n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement à la fin de la rencontre. « La devise du club, c’est droit au but. On ne tourne pas autour. Et ça vaut pour l’entraîneur aussi. C’est le premier responsable celui-là. Il faut marquer des buts dans le football, il ne faut pas tourner autour », a lancé un des capos du Vélodrome après le match.

L’un des capos à la fin du match : « La devise du club, c’est droit au but. On ne tourne pas autour. Et ça vaut pour l’entraîneur aussi. C’est le premier responsable celui-là. Il faut marquer des buts dans le football, il ne faut pas tourner autour. » #OMTFC #TeamOM pic.twitter.com/pXn3lpFaeH — Infos OM (@InfosOM_) September 17, 2023

« Les joueurs de l’OM face à la colère des supporters du virage sud », a partagé Stéphanie Freedman sur X (anciennement Twitter).

Plus que les résultats, c’est le contenu soporifique des rencontres depuis l’arrivée de Marcelino qui inquiète les supporters olympiens. « On peut discuter autant qu’on veut … Le déchet technique , le manque d’idée ….. Le problème dans cette équipe vient clairement de L’ENTRAÎNEUR », a affirmé Najet Rami sur le réseau social.

On peut discuter autant qu’on veut … Le déchet technique , le manque d’idée ….. Le problème dans cette équipe vient clairement de L’ENTRAÎNEUR …. #OMTFC — Najet Rami (@najetrami) September 17, 2023

« Si le Vélodrome est à guichets fermés depuis un an et demi, c’est d’abord parce que le public a vibré avec Sampaoli puis Tudor, même si tout n’était pas parfait. Depuis l’arrivée de #Marcelino, cet #OM ne génère plus d’émotions et suscite l’ennui. C’est ça le plus inquiétant », a constaté le chef du service des sports de la Provence Alexandre Jacquin.

Si le #Vélodrome est à guichets fermés depuis un an et demi, c’est d’abord parce que le public a vibré avec #Sampaoli puis #Tudor, même si tout n’était pas parfait. Depuis l’arrivée de #Marcelino, cet #OM ne génère plus d’émotions et suscite l’ennui. C’est ça le plus inquiétant — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 17, 2023

« Je peux vous dire que c’est la crise. Avec Marcelino, il n’y a aucun jeu. On utilisait le 4-4-2 en 2013, le football évolue. On n’en peut plus de ce système. Aucun joueur n’est fait pour ce schéma », a affirmé un supporter de l’OM à la Fan Cam du Football Club de Marseille après la rencontre. « C’est l’entraîneur qu’il faut changer, qui joue en 4-4-2 encore aujourd’hui ? Comment est-ce possible qu’un club comme Toulouse se procure plus d’occasions que nous », s’est-il interrogé. « On n’arrive pas à marquer, on dirait que les joueurs ont la chiasse devant les cages. On va affronter l’Ajax, le PSG et Brighton. On va se faire massacrer par les trois. Il n’y a aucun monde où on gagne fcae à Brighton. L’Ajax c’est jouable mais bon… Et pourquoi Ounahi ne joue pas ? », a ajouté le jeune fan marseillais.

« Ça devient inquiétant là… Il faut que le coach trouve une solution, ou qu’on trouve un nouveau coach », a souligné le journaliste au Phocéen Karim Diouf.

Ça devient inquiétant là… Il faut que le coach trouve une solution, ou qu’on trouve un nouveau coach #OMTFC — Karim DIOUF (@karim__diouf) September 17, 2023

« Et pour l’instant, un a joué DÉGUN », a déclaré l’ex-journaliste à Canal + Matthias Manteghetti