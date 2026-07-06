Mercato OM : l’affaire Mbemba continue de poursuivre le club…

Un an après sa mise à l’écart du groupe professionnel, Chancel Mbemba continue de contester son traitement à l’Olympique de Marseille. Dans un dossier consacré à la fin de la politique des lofts à l’OM, L’Équipe rappelle que le défenseur congolais a engagé plusieurs procédures à l’encontre du club.

Une plainte déposée contre l’OM

Le cas de Chancel Mbemba reste l’un des plus marquants de la politique des lofts mise en place ces dernières saisons à Marseille.

Comme le rappelle L’Équipe, le capitaine de la République démocratique du Congo, privé de groupe professionnel pendant une saison, a déposé plainte en 2025 pour « harcèlement moral » et pour des pressions relatives à un transfert.

Cette procédure judiciaire est toujours en cours.

A lire aussi : Mercato OM : ça bouge pour Jeffrey De Lange !

Une enquête ouverte par le parquet de Marseille

Toujours selon L’Équipe, cette plainte a conduit le parquet de Marseille à ouvrir une enquête. Le quotidien précise également que le cabinet indépendant Alcens, spécialisé dans « l’optimisation des relations et du vécu au travail », a été chargé de se pencher sur la situation de l’Olympique de Marseille.

L’objectif de cette intervention est d’analyser le fonctionnement interne du club dans le contexte des accusations formulées par l’ancien défenseur olympien.

A lire aussi : OM : reprise à la Commanderie, qui est présent et qui manque à l’appel ?

La fin des lofts à l’OM

Ces rappels interviennent alors que l’OM ouvre un nouveau chapitre avec l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc et de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif.

Selon L’Équipe, contrairement aux étés 2024 et 2025, aucun loft n’a été constitué pour la reprise de l’entraînement. L’ensemble des joueurs, à l’exception des internationaux encore engagés en Coupe du monde, est attendu à la Commanderie.

Ce changement de méthode intervient alors que le dossier Mbemba reste pendant devant la justice et que les conséquences de la précédente politique de gestion des joueurs continuent d’accompagner le club marseillais.