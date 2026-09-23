OM : Larqué « atterré » par le traitement réservé à Longoria

Jean-Michel Larqué a lui aussi livré un constat extrêmement sévère sur la situation de l’OM. Sur RMC, l’ancien international français estime que Frank McCourt a sa part de responsabilité, mais refuse d’en faire le seul coupable. Selon lui, Pablo Longoria reste l’un des principaux responsables de la situation actuelle du club.

« Je suis atterré par l’état de grâce dont bénéficie Longoria »

Alors que Frank McCourt concentre une grande partie de la colère des supporters, Jean-Michel Larqué appelle à regarder également du côté de ceux qui ont piloté la politique sportive du club ces dernières années.

« Il n’y a qu’une chose qu’on puisse reprocher à McCourt, c’est de s’intéresser au trou de l’OM alors que le trou est immense. Il aurait dû s’en occuper avant. »

Pour Larqué, les responsabilités sont toutefois plus larges.

« Le principal ou les principaux, puisqu’ils ont été montés au pinacle car ils devaient tout révolutionner, ce sont ceux qui ont signé les chèques et qui ont fait le recrutement. »

Avant de cibler directement l’ancien président marseillais :

« Je suis atterré par l’état de grâce dont bénéficie Longoria. Le principal responsable, il est là. »

« Peut-être qu’il va falloir courber l’échine »

Larqué met également en garde les supporters contre l’idée qu’un éventuel départ de McCourt réglerait immédiatement tous les problèmes.

« Je veux bien que McCourt soit quelqu’un qui n’ait pas bien fait son travail mais si demain il claque la porte, je ne suis pas sûr qu’un mécène arrive pour mettre 800 patates rien que pour combler le trou. »

Sa conclusion est donc particulièrement claire :

« Supporters, soyez patients et peut-être qu’il va falloir courber l’échine. »

À lire aussi : Vente OM : plusieurs pistes au Moyen-Orient

À lire aussi : OM – PSG : le Vélodrome prévient McCourt et Richard

Une analyse qui va donc à contre-courant d’une partie de la contestation actuelle : pour Larqué, la crise actuelle de l’OM ne peut pas être résumée au seul Frank McCourt.