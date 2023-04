OM : Le coup de gueule de Dimitri Payet après le match face à Montpellier !

Les Marseillais n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à Montpellier ce vendredi soir. Dimitri Payet était en zone mixte et a tapé du poing sur la table contre la programmation de la rencontre.

Ce vendredi, les Marseillais n’ont pris qu’un point face à Montpellier sur le score de 1-1. Mattéo Guendouzi a transformé son penalty contre Lecomte après l’ouverture du score de Nordin. Dimitri Payet était en zone mixte après la rencontre et n’a pas caché son mécontentement suite à la programmation de ce match, un vendredi soir après la trêve.

« On s’était dit à la mi-temps qu’il nous manquait un peu de rythme et de jus. Sans trouver d’excuses, on n’a pas eu d’autre choix que de préparer ce match dans l’urgence, avec des joueurs arrivés avant-hier soir, certains ont joué d’autres non. Ce n’était pas la préparation optimale. Au delà de ça, on a manqué de rythme, de tout ce qui nous fait gagner habituellement. On a peu tenté, on a eu peu d’occasions. Je ne prends pas ça comme une excuse mais il faut le souligner » Dimitri Payet – Source : Zone mixte (31/03/23)

A LIRE AUSSI : OM – MHSC (1-1) : Marseille ne sait plus gagner au Vélodrome !

OM-Montpellier : « On a préparé le match dans l’urgence », Payet regrette la programmation après le nul (1-1)#OMMHSC #OM #teamOM # pic.twitter.com/FPUClYkIIb — La Provence OM (@OMLaProvence) March 31, 2023

A LIRE AUSSI : OM – Gigot : « ça va être difficile jusqu’à la fin »

Tudor déplore le manque de niveau de son équipe

🥶 Igor Tudor : « On n’a pas été bons ce soir. » Les mots forts du coach marseillais après ce nouveau mauvais résultat à domicile pour l’OM. #OMMHSC I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/jneWPaobfB — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 31, 2023

« Ce n’est pas un nouveau problème pour nous de ne pas gagner à domicile. On n’a pas été assez bons ce soir. C’était trop pour nous cette trêve internationale. Il y a des joueurs qui ont voyagé et qui ont joué beaucoup. Et c’est pour ces raisons que nous n’avons pas été bons ce soir. » Igor Tudor – Source : Prime Video (31/03/2023)