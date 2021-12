OM : Le coup de gueule des supporters bordelais !

À travers un communiqué, les supporters de Bordeaux ont dénoncé la remise en place des jauges dans les stades à l’approche du match face à l’OM. Les Ultramarines veulent tout de même faire régner « une ambiance particulière ».

C’est un véritable coup dur pour les supporters en France. En effet, mardi soir, le gouvernement a annoncé la remise en place des jauges dans les stades pour les trois prochaines semaines. Seulement cinq mois après leur réouverture, c’est donc un retour à la case départ. Chaque équipe aura la possibilité d’accueillir seulement 5.000 spectateurs dans son enceinte. À l’heure actuelle, l’Olympique de Marseille devrait être concerné par cette mesure uniquement pour la réception de Lille le 16 janvier prochain.

Par ailleurs, l’OM se déplacera à Bordeaux et à Lens dans des stades quasi-vides les 7 et 22 janvier prochains. Face à l’annonce du gouvernement, les supporters Bordelais ont tenu à contester les décisions prises à l’approche du match face aux Phocéens. En effet, pour eux, la réception de Marseille est un événement chaque saison puisqu’ils sont invaincus face à l’OM en terre bordelaise depuis 1977.

Une « ambiance particulière » pour Bordeaux – OM

S’ils ne pourront pas être tous présents pour cette rencontre, les Ultramarines ont annoncé à travers un communiqué leur volonté de faire régner « une ambiance particulière ».

« C’est avec le coeur meurtri que nous avons pris connaissance du rétablissement des jauges dans les stades de Ligue 1. Comme nous le mentionnions déjà il y a un an et demi, nous ne pouvons, ni éthiquement ni matériellement, poursuivre nos activités dans de telles circonstances. Notre retrait du stade s’effectuera donc à partir de la mise en application de ces restrictions et jusqu’à leur fin. Concernant le tant attendu Bordeaux-Marseille, nous travaillons afin de faire régner autour de ce match une ambiance particulière. Nous vous tiendrons informés. » Ultramarines – Source : Communiqué (28/12/2021)