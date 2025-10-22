OM : Le message fort de De Zerbi concernant Robinio Vaz !

À la veille du choc entre le Sporting CP et l’OM, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse avec son franc-parler habituel. Interrogé sur le jeune Robinio Vaz, révélation marseillaise du début de saison, l’entraîneur italien a tenu à calmer les ardeurs tout en soulignant la valeur du joueur.

Face aux médias, De Zerbi a insisté sur la nécessité de protéger son jeune attaquant : « Robinio Vaz est un joueur qu’il faut prendre avec précaution. C’est un jeune très précieux pour moi et aussi pour l’OM car il fait partie du patrimoine de l’OM », a-t-il expliqué. Une déclaration forte qui illustre la philosophie du technicien phocéen : construire un projet durable en misant sur la formation et la progression des talents issus du club.

Robinio Vaz fait partie du patrimoine de l’OM

De Zerbi appelle à la prudence autour de Robinio Vaz

Âgé de 18 ans, Robinio Vaz s’est imposé comme une belle surprise cette saison. Ses entrées en jeu pleines d’énergie et son audace balle au pied ont séduit le public du Vélodrome. De Zerbi le sait, un tel éclat peut être à double tranchant. « En tant qu’entraîneur je dois travailler pour ce patrimoine. Je dois travailler pour le présent et pour le futur, comme aussi avec Bakola. Robinio est une surprise pour tous, nous sommes convaincus de ses qualités mais on ne pensait pas qu’il aurait un tel impact », a poursuivi le coach italien.

Souhaitant préserver son jeune prodige de la surexposition médiatique et de la fatigue, De Zerbi a conclu sur une note pleine de prudence : « Après le match il faudra le mettre dans la naphtaline pour le protéger. On ne doit pas lui demander de faire autre chose que ce qu’un garçon de 17 ou 18 ans doit faire ».

Avec cette sortie, le message est clair : le technicien marseillais entend gérer la montée en puissance de Robinio Vaz avec intelligence. À la veille d’un déplacement crucial en Ligue Europa, De Zerbi prépare non seulement son équipe pour le présent, mais aussi pour l’avenir d’un OM qu’il veut bâti sur la patience et la jeunesse.