OM : Le onze marseillais avec deux grosses surprises !

La reception de l’Ajax dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions est un match important pour l’OM de Roberto De Zerbi. Voici le onze aligné par le technicien italien pour ce premier match de C1 au Vélodrome !

Cette reception de l’Ajax d’Amsterdam compte pour la 2e journée de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions. L’OM, qui doit s’imposer après une défaite frustrante à Madrid, devrait va faire sans Kondogbia et Traoré blessés.

🗣️ “On a les qualités pour faire mal à l’Ajax”#DeZerbi : “Ils ont des joueurs de qualité et de classe. Ils ont un style de jeu et sont très agressifs. Ils jouent avec courage, c’est leur ADN. Il faut préparer les matchs de LDC au maximum. Mais je pense qu’on a les qualités pour… pic.twitter.com/TKPcidW07X — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2025



Nadir et Vermeeren alignés, Hojbjerg et Weah sur le banc !

De Zerbi a choisi revenir à son 4-2-3-1, avec Pavard à droite, une charnière Aguerd – Medina et Emerson à gauche. Au milieu, Hojbjerg est laissé sur le banc et rempalcé par Vermeeren, accompagné par O’Riley et Nadir… En attaque, Greenwood et Aubameyang sont accompagnés par Paixao.

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Pavard, Aguerd, Medina, Emerson

O’Riley, Vermeeren

GNadir

Greenwood, Aubameyang, Paixao

