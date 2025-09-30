Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Le onze marseillais avec deux grosses surprises !
OM Actualités

OM : Le onze marseillais avec deux grosses surprises !

Par Nicolas Filhol -
Bilal NADIR of Olympique de Marseille (OM) during the UEFA Europa League group B match between Olympique de Marseille and AEK Athens at Orange Velodrome on October 26, 2023 in Marseille, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

La reception de l’Ajax dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions est un match important pour l’OM de Roberto De Zerbi. Voici le onze aligné par le technicien italien pour ce premier match de C1 au Vélodrome !

 

Cette reception de l’Ajax d’Amsterdam compte pour la 2e journée de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions. L’OM, qui doit s’imposer après une défaite frustrante à Madrid, devrait va faire sans Kondogbia et Traoré blessés.

 


A lire aussi : Ligue 1 J 6 : Deux joueurs de l’OM dans le onze type de L’Équipe !

 

 

 

Nadir et Vermeeren alignés, Hojbjerg et Weah sur le banc !

De Zerbi a choisi revenir à son 4-2-3-1, avec Pavard à droite, une charnière Aguerd – Medina et Emerson à gauche. Au milieu, Hojbjerg est laissé sur le banc et rempalcé par Vermeeren, accompagné par O’Riley et Nadir… En attaque, Greenwood et Aubameyang sont accompagnés par Paixao.

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Pavard, Aguerd, Medina, Emerson
O’Riley, Vermeeren
GNadir
Greenwood, Aubameyang, Paixao

 

A lire aussi : OM : Cheyrou emballé par ces deux joueurs parfois sous-cotés !

 

Pour Parier sur le match OM Ajax rendez vous chez notre partenaire UNIBET :
On Vous offre de 10€ de Bonus Bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr. *Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823