OM : Le onze marseillais avec un grand absent face à Nantes

Ce mercredi soir à 19h, l’Olympique de Marseille affronte le FC Nantes à la Beaujoire dans le cadre de la 21e journée de L1. Voici le onze que devrait proposer Igor Tudor…

Après une belle série de victoires en Ligue 1 et Coupe de France, l’OM n’a pris qu’un point de la réception de l’AS Monaco au Stade Vélodrome ce samedi. dernier Ce soir, les Marseillais vont aller à la Beaujoire pour y affronter le FC Nantes dans le cadre le 21e journée de Ligue 1. Igor Tudor n’est pas encore sûr de pouvoir compter sur Lopez et Clauss bien que les deux soient de retour à l’entraînement après une blessure. Eric Bailly est encore suspendu, Amine Harit ne devrait pas rejouer cette saison (genou). Pape Gueye ainsi que Bamba Dieng ne font plus partie de l’effectif.

Pau Lopez est de nouveau disponible. En défense, Nuno Tavares est titularisé à droite, Kolasinac est piston gauche avec Mbemba, Balerdi et Gigot en défense centrale.

Au milieu de terrain, le duo Veretout-Rongier est certainement aligné avec un doute sur les deux offensifs derrière Alexis Sanchez. Matteo Guendouzi n’est pas dans le onze au profit de Ruslan Malinovskyi. Cengiz Ünder est titulaire sur le côté droit d’Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque.

Guendouzi sur le banc !

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Tavares Rongier Veretout Kolasinac

Ünder Malinovskyi

Sanchez

Sanchez a fait un match de champion parce que c’est un champion

« Aujourd’hui, il mérite la note de 10 sur 10. Il a fait un match de champion parce que c’est un champion. Et c’est un garçon en or, qui veut toujours aider l’équipe et faire la différence. On connaît sa carrière et ce n’est qu’une nouvelle confirmation de son talent. La sortie de Guendouzi ? Mattéo est le joueur qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison avec Chancel (Mbemba). C’était simplement un choix technique pour mettre (Cengiz) Ünder à sa place. Payet ? Honnêtement, Ruslan (Malinovski) jouait bien, Dimitri aurait pu marquer, c’est vrai, et il a fait une bonne entrée tout comme Pape (Gueye). Nous avons déjà gagné contre des adversaires directs comme Rennes (1-0, en Coupe de France), la semaine dernière. Dans une saison, il y a toujours des résultats différents. Mais quand on n’arrive pas à gagner, le plus important, c’est de ne pas perdre. » » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (28/01/2023)