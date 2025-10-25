OM : Le onze marseillais sans Balerdi ni Hojbjerg !

L’OM va tenter de se relancer après la défaite face au Sporting, mais ce déplacement à Lens sera loin d’être simple. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match à Bollaert ?

Ce match face à Lens compte pour la 9e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, sera encore privé de Kondogbia et Traoré qui étaient blessés. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi fera un point à 13h15 lors de la conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD.

🗣️Kondogbia et Traoré pas encore disponibles !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré sont encore indisponibles. C’est plus long pour le premier, peut-être la semaine prochaine pour Traoré.”#OM #LensOM pic.twitter.com/jamX3yCc5c — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2025



A lire aussi : OM : L’ancien arbitre Bruno Derrien tranche sur l’expulsion d’Emerson !

Pour Parier sur le match Lens OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

Des changements ?

🗣️On aura besoin d’énergie et de fraîcheur face à Lens#DeZerbi : “C’est une défaite difficile contre le Sporting, on ne s’est pas vraiment rendu compte qu’on a perdu, avec le changement dû à l’expulsion où ça a été le jour et la nuit. Malgré ça, on aurait pu rentrer avec des… pic.twitter.com/8TkNRXl7TH — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 24, 2025

Murillo retrouve une place dans la défense à 3 avec Pavard et Aguerd, alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche, Weah le couloir droit. Au milieu, Vermeeren accompagne O’Riley. En attaque, Greenwood et Vaz pourraient être accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM en 3-4-3

Rulli

Weah, Pavard, Aguerd, Murillo, Ederson

Vermeeren,O’Riley

Greenwood, Vaz, Paixao

A lire : OM : En plus de Medina et Gouiri, Roberto De Zerbi confirme 2 absents pour le déplacement à Lens !