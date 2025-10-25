Info Chrono
OM : Le onze marseillais sans Balerdi ni Hojbjerg !
OM Actualités

OM : Le onze marseillais sans Balerdi ni Hojbjerg !

Par Rayane Benmokrane -

L’OM va tenter de se relancer après la défaite face au Sporting, mais ce déplacement à Lens sera loin d’être simple. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match à Bollaert ?

 

Ce match face à Lens compte pour la 9e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, sera encore privé de Kondogbia et Traoré qui étaient blessés. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi fera un point à 13h15 lors de la conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD.

 

 


L'ancien arbitre Bruno Derrien tranche sur l'expulsion d'Emerson !

Des changements ?

 

 

Murillo retrouve une place dans la défense à 3 avec Pavard et Aguerd, alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche, Weah le couloir droit. Au milieu, Vermeeren accompagne O’Riley. En attaque, Greenwood et Vaz pourraient être accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM en 3-4-3

Rulli
Weah, Pavard, Aguerd, Murillo, Ederson
Vermeeren,O’Riley
Greenwood, Vaz, Paixao

 

En plus de Medina et Gouiri, Roberto De Zerbi confirme 2 absents pour le déplacement à Lens !

