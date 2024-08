OM : Le premier groupe de De Zerbi avec Rongier et plusieurs absents !

L’Olympique de Marseille se déplace à Brest ce samedi en fin d’après midi. Voici le groupe pour cette rencontre !

Le groupe de l’OM :

Gardiens : De Lange / Rulli / Van Neck

Défenseurs : Balerdi / Cornelius / Koum / Lirola / Meïté / Merlin / Murillo / Nyakossi

Milieux : Harit / Hojbjerg / Lafont / Rongier

Attaquants : Abdallah / Greenwood / Luis Henrique / Moumbagna / Sternal / Wahi

L‘OM doit lancer sa saison avec son nouveau coach et un effectif totalement chamboulé avec probablement 7 recrues dès le coup d’envoi face à Brest. Ce match va se jouer face à une équipe amputée de plusieurs éléments importants (Lees-Melou, Magnetti, Locko)…

Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi avait fait le point sur son groupe : « Ça va être un début de saison un peu compliqué avec un effectif pas encore complet avec des blessés. Mais les joueurs à disposition ont des qualités pour bien faire. On sait que ça va être un gros match. Ça nous donne encore plus envie de bien faire. (…) On a deux joueurs qui sont suspendus (Brassier et Kondogbia). D’autres qui sont blessés (Ismael Koné et Valentin Carboni). Wahi est lui disponible, on verra s’il commencera le match. Mais pour le reste, tout le monde est disponible.»

À quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre Brest OM ?

L’OM affronte Brest ce samedi 17 août 2024. Le match débutera à 17h00 et sera diffusé en direct sur beIN Sport 1.

Comment voir Brest OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier d’un abonnement à beIN Sports et vous connecter sur beIN Sports.

