La victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1) jeudi soir n’a pas laissé Ghislain Printant indifférent. Ancien adjoint de Jean-Louis Gasset à l’OM, le technicien français a salué sur X le travail de Bruno Genesio et de son staff. Un hommage appuyé malgré les difficultés traversées par Marseille depuis le début de saison.

L’OM a enfin débloqué son compteur en Ligue Europa. Après trois défaites consécutives, les Marseillais se sont imposés jeudi sur la pelouse du Bayer Leverkusen, grâce à un superbe but d’Amine Gouiri à la 77e minute.

Un succès précieux, obtenu face à une formation allemande qui avait remporté ses trois premières rencontres européennes. Comme nous le détaillions dans notre résumé de Leverkusen–OM (0-1)↗, Jeffrey De Lange a également joué un rôle important en réalisant plusieurs interventions décisives.

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« Il faut reconnaître tout le travail accompli »

Ancien adjoint de Jean-Louis Gasset lors de son passage à Marseille en 2024, Ghislain Printant a tenu à féliciter l’entraîneur olympien après cette victoire.

Sur son compte X, il a publié un message particulièrement élogieux :

« Quel travail accompli par B Genesio et son staff. Cette équipe n’est certainement pas la meilleure équipe de l’OM mais il faut reconnaître tout le travail accompli. Malgré les difficultés rencontrées, Genesio montre une fois de plus ses valeurs de coach. »

Une prise de position qui met en avant la capacité de Bruno Genesio à redresser une situation sportive longtemps préoccupante, malgré un effectif dont Printant souligne implicitement les limites.

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Genesio commence à récolter les fruits de son travail

Après un début de saison difficile, Marseille a retrouvé une dynamique positive. Les Olympiens restent désormais sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont quatre en championnat.

La victoire à Leverkusen apporte une satisfaction supplémentaire : celle d’avoir enfin remporté un match européen, tout en préservant sa cage inviolée.

Genesio avait pourtant appelé à la prudence après le succès face à Toulouse. Dans ses déclarations après cette quatrième victoire en Ligue 1↗, le technicien refusait de tirer des conclusions trop rapides sur le niveau de son équipe.

Le déplacement en Allemagne a néanmoins permis de mesurer certains progrès, notamment dans la solidarité défensive et la capacité à résister à la pression adverse.

Malgré les absences d’Emerson et d’Amine Harit à Leverkusen↗, l’OM a trouvé les ressources pour s’imposer.

Pour Ghislain Printant, cette progression porte clairement la marque du travail de Genesio et de son staff. Un soutien appréciable avant un nouveau rendez-vous exigeant, dimanche sur la pelouse du RC Lens.