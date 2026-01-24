OM – Lens : Le onze marseillais avec les recrues sans Greenwood ni Pavard !

Le club marseillais affronte ce samedi le RC Lens dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Après un match complétement raté face à Liverpool et une lourde défaite 0-3 mercredi, l’OM doit se reprendre en Ligue 1. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match face au leader de L1 !

Ce match OM – Lens compte pour la 19e journée de Ligue 1. L’OM ne sait pas encore su Aguerd, sera opérationnel pour ce match. Emerson est blessé, et Gomes suspendu. Par contre les deux recrues Timber et Nwaneri devraient être qualifiées !

Le onze de l’OM avec Timber !

Rulli

Weah, Balerdi, Aguerd, Medina

Timber, Hojbjerg

Nwaneri, Traoré, Paixao

Gouiri



