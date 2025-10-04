OM : Leonardo Balerdi (toujours) incertain pour le déplacement à Metz

L’Olympique de Marseille pourrait devoir se passer de son capitaine pour son prochain match de Ligue 1. Leonardo Balerdi, diminué depuis la victoire éclatante contre l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions mardi soir, reste incertain pour le déplacement à Metz, ce samedi (17h).

Touché musculairement, le défenseur central argentin n’avait pas participé aux entraînements collectifs en début de semaine. Il a effectué sa première séance seulement vendredi, trop juste pour rassurer totalement le staff marseillais. Roberto De Zerbi et ses adjoints attendront les dernières heures avant la rencontre pour trancher sur sa participation.

Prudence après la blessure de Medina

Cette incertitude tombe au pire moment. L’OM vient déjà de perdre Facundo Medina, victime d’une grosse entorse de la cheville face à l’Ajax, et indisponible environ deux mois. Dans ce contexte, le club phocéen souhaite prendre un maximum de précautions avec Balerdi afin d’éviter une rechute, alors que les solutions défensives demeurent limitées malgré les récentes recrues.

Højbjerg prêt à prendre le brassard

Si Balerdi devait finalement déclarer forfait, Pierre-Emile Højbjerg ferait son grand retour dans le onze de départ. Le milieu danois, absent face à l’Ajax, pourrait même endosser le rôle de capitaine en l’absence de l’Argentin. Une responsabilité supplémentaire pour celui qui est déjà considéré comme un leader naturel du vestiaire.

L’OM, qui reste sur une série encourageante, devra donc peut-être composer sans l’un de ses piliers défensifs pour poursuivre sa dynamique positive.

