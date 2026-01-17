Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : le onze marseillais sans Paixao ni Vermeeren !
OM Actualités

OM : le onze marseillais sans Paixao ni Vermeeren !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

Après un match complétement raté face à Nantes et sa défaite aux tirs au but face au PSG, l’OM s’est fait du bien face à Bayeux en Coupe de France. Le club marseillais affronte ce samedi le SCO Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match face à Angers !

 

Ce match Angers – OM compte pour la 18e journée de Ligue 1. L’OM devra faire sans Aguerd, qualifié pour la finale de la CAN, Vermeeren fait son retour après 2 matches de suspension. Pour le reste De Zerbi a expliqué de Pavard était incertain tout comme Gomes

 

 

Murillo pour le côté droit !

 

De Zerbi va devoir trancher. Une défense à 4 avec Balerdi et Medina ? Pour les côtés Murillo et Emerson sont alignés. Au milieu, Hojbjerg forme un duo avec Nadir. En attaque, du classique : Greenwood sont accompagnés par Gouiri… Weah et Traoré sont sur les ailes…

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Murillo, Balerdi, Medina, Emerson
Nadir, Hojbjerg
Weah, Greenwood, Traoré
Gouiri

 

