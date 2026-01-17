OM : le onze marseillais sans Paixao ni Vermeeren !

Après un match complétement raté face à Nantes et sa défaite aux tirs au but face au PSG, l’OM s’est fait du bien face à Bayeux en Coupe de France. Le club marseillais affronte ce samedi le SCO Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Voici le onze proposé par Roberto De Zerbi pour ce match face à Angers !

Ce match Angers – OM compte pour la 18e journée de Ligue 1. L’OM devra faire sans Aguerd, qualifié pour la finale de la CAN, Vermeeren fait son retour après 2 matches de suspension. Pour le reste De Zerbi a expliqué de Pavard était incertain tout comme Gomes…

🗣️Les absents face à Angers ? Pavard incertain ! #DeZerbi : “Les absents face à Angers ? Peut-être Pavard. Rien de grave mais je ne sais pas s’il pourra jouer. Il faut regarder Kondogbia et Vermereen. Gomes est aussi sorti avec un problème au mollet. Il faut voir aussi voir… pic.twitter.com/3tfobo1wHA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 16, 2026

Murillo pour le côté droit !

De Zerbi va devoir trancher. Une défense à 4 avec Balerdi et Medina ? Pour les côtés Murillo et Emerson sont alignés. Au milieu, Hojbjerg forme un duo avec Nadir. En attaque, du classique : Greenwood sont accompagnés par Gouiri… Weah et Traoré sont sur les ailes…

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Balerdi, Medina, Emerson

Nadir, Hojbjerg

Weah, Greenwood, Traoré

Gouiri



