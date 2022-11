OM : Les compos et la tactique de Tudor posent problème aux supporters marseillais

Dans sa nouvelle vidéo sur Football Club de Marseille, notre journaliste Mourad Aerts a dressé un premier bilan de ces quelques mois d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Il explique notamment le gros problème des supporters à comprendre les compositions et la tactique du coach.

Ce début de saison de l’Olympique de Marseille a été rythmé notamment par le traitement d‘Igor Tudor par les supporters marseillais. Apprécié sur certains points mais énormément critiqué alors que les résultats sont là en Ligue 1, le coach croate a reçu beaucoup de sifflets au Vélodrome, plus que d’autres entraîneurs passés par l’OM.

Vous remarquerez, on ne critique pas le jeu qui généralement est reconnu bon, agréable peut-être à cause de la base sur laquelle repose sa compo

Notre journaliste Mourad Aerts a tenté de répondre à ces interrogations autour d‘Igor Tudor. Pour se faire, il a publié une vidéo sur notre chaîne YouTube où il explique la tactique et les choix de l’ancien joueur de la Juventus.

« Les compos et sa tactique. Ça va ensemble, je vais vous expliquer pourquoi. Alors les compos forcément on connaît les reproches : Guendouzi milieu offensif, le duo Rongetout au milieu et pourquoi pas aussi mettre Sanchez avec Dieng devant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il y a une raison à ces choix : sa tactique. Qui est claire, limpide. Presser haut et donc contre-presser, passer par les côtés et mettre beaucoup de monde dans la surface. Mais justement sa tactique, son 3-4-3, on lui reproche souvent aussi. “Change un peu de compo” “Mets deux attaquants !” “Et quatre défenseurs !”. Vous remarquerez, on ne critique pas le jeu qui généralement est reconnu bon, agréable peut-être à cause de la base sur laquelle repose sa compo. mais il faut changer la tactique. Comme si changer la tactique n’allait pas changer le jeu. Ou comme si changer la composition, le schéma de jeu n’allait pas mettre en danger la base de jeu, la base d’occasions que l’OM a actuellement. S’il place Guendouzi si haut, c’est qu’il impulse le pressing, qu’il impulse les récupérations hautes et donc les occasions qui en découlent. Mais Guendouzi a du déchet dans le dernier geste et il gâche. Forcément Payet a plus de qualité dans ce domaine-là. Mais est-il en capacité d’impulser le pressing ? On sait tous que non. Et si on est honnête, il a essayé avec Payet, Gerson derrière un attaquant, ça n’a pas toujours été brillant. Souvenez-vous du match contre Francfort à la maison ? Pour moi, le pire match de la saison. Peut-être avec celui d’Ajaccio à domicile ? Tiens revoyons la compo de ce match ? Bizarre… » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/11/22)