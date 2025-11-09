Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : les confidences de Benoît Payan sur Pablo Longoria
OM Actualités

OM : les confidences de Benoît Payan sur Pablo Longoria

Benoît Payan, mayor of Marseille, during the tribute to Bernard Tapie, former president of Olympique de Marseille, in front of the Orange Velodrome, in Marseille, France, on October 03, 2021. Photo by Denis Thaust/Avenir Pictures/ABACAPRESS.COM Photo by Icon Sport

Dans un entretien accordé à So Foot, le maire de Marseille, Benoît Payan, a tenu à saluer le travail et la personnalité du président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Le maire a décrit le dirigeant espagnol comme un passionné de football doté d’une connaissance exceptionnelle du jeu.

« C’est une encyclopédie absolue du football », a déclaré Benoît Payan, soulignant la capacité de Longoria à connaître en détail le parcours et le profil de nombreux joueurs. Selon lui, le président de l’OM est « atypique » dans le monde du football moderne, car il privilégie avant tout la performance sportive : « Il n’est pas là pour un business-plan, il est là pour qu’on gagne. »

Le maire a également évoqué la relation entre la Ville et le club, affirmant que la cohabitation fonctionne « bon an, mal an », mais qu’elle reste marquée par un respect mutuel et une même passion pour Marseille. Il a rappelé qu’au-delà de son rôle institutionnel, il reste avant tout un supporter, conscient de l’importance symbolique du club pour la ville.

À travers ces propos, Benoît Payan a voulu témoigner de sa confiance envers la direction actuelle de l’OM et souligner l’implication de Pablo Longoria dans le développement sportif et humain du club phocéen.

