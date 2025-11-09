OM : les confidences de Benoît Payan sur Pablo Longoria

Dans un entretien accordé à So Foot, le maire de Marseille, Benoît Payan, a tenu à saluer le travail et la personnalité du président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Le maire a décrit le dirigeant espagnol comme un passionné de football doté d’une connaissance exceptionnelle du jeu.

« C’est une encyclopédie absolue du football », a déclaré Benoît Payan, soulignant la capacité de Longoria à connaître en détail le parcours et le profil de nombreux joueurs. Selon lui, le président de l’OM est « atypique » dans le monde du football moderne, car il privilégie avant tout la performance sportive : « Il n’est pas là pour un business-plan, il est là pour qu’on gagne. »

Le maire a également évoqué la relation entre la Ville et le club, affirmant que la cohabitation fonctionne « bon an, mal an », mais qu’elle reste marquée par un respect mutuel et une même passion pour Marseille. Il a rappelé qu’au-delà de son rôle institutionnel, il reste avant tout un supporter, conscient de l’importance symbolique du club pour la ville.

À travers ces propos, Benoît Payan a voulu témoigner de sa confiance envers la direction actuelle de l’OM et souligner l’implication de Pablo Longoria dans le développement sportif et humain du club phocéen.

