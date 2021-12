Pour cet ancien joueur, l’OM « c’est une autre dimension »

Passé par les deux équipes, Renato Civelli s’est exprimé sur la rivalité entre l’OM et Nice. L’Argentin considère que les deux clubs sont incomparables.

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2009, Renato Civelli semble avoir été marqué par son passage au sein du club phocéen. S’il n’a disputé que trois saisons et près de 63 matches sous la tunique olympienne, il est conscient de ce que représente le club en France et partout dans le monde.

Au micro de La Provence, il s’est exprimé au sujet de la rivalité entre le club phocéen et l’OGC Nice, club dans lequel il a également évolué entre 2010 et 2013. S’il a disputé plus de rencontres avec les Aiglons, le défenseur central argentin admet que la grandeur de l’Olympique de Marseille est incomparable avec Nice.

On ne peut pas comparer l’OM avec Nice – Renato Civelli

« Avant d’arriver à Nice, je n’avais pas vraiment senti la rivalité entre les deux clubs. J’y ai vite compris que ce duel était une finale pour le Gym. Il y a eu tellement de bagarres entre eux. Une année, on montait à Marseille et des Niçois avaient pris des boules de pétanque dans leur voiture. Ça ne va pas plaire aux Niçois, mais on ne peut pas comparer l’OM avec le Gym, comme avec n’importe quel autre club. C’est difficile de trouver un fan de Nice en dehors de la ville, à l’inverse de Marseille. C’est une autre dimension, c’est la seule équipe à avoir gagné la Champions League. Ça va au-delà du pays. » Renato Civelli – Source : La Provence (30/12/2021)