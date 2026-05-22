OM – Rothen se paye Benatia : “C’est une trahison !”

Les déclarations de Medhi Benatia sur un possible avenir au Paris Saint-Germain continuent de faire réagir. Après la sortie remarquée de l’ancien directeur du football de l’OM dans l’émission The Bridge, c’est Jérôme Rothen qui a vivement critiqué l’ex-dirigeant marseillais dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Quelques jours après avoir officiellement quitté ses fonctions à Marseille, Benatia avait surpris en ouvrant clairement la porte à une collaboration future avec le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi. « Si demain Nasser a besoin de moi (…), que ça doit être dans un rôle au PSG et qu’à ce moment-là, ça me plaît, mais je ne dois rien à personne, moi », avait-il déclaré dans le podcast animé notamment par Aurélien Tchouameni.

Une prise de parole qui a immédiatement provoqué de nombreuses réactions, notamment chez les supporters marseillais, déjà marqués par une saison extrêmement agitée en coulisses. Et sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen n’a pas caché son incompréhension face à cette sortie médiatique.

L’ancien joueur du PSG estime que les propos de Benatia sont incompatibles avec l’image qu’il renvoyait jusque-là à Marseille. « Quand je l’entends parler comme ça, dire qu’il peut reprendre un poste avec Nasser au Paris Saint-Germain… Vu comment tu as défendu l’OM, comment tu les as mis en avant et on t’a défendu parce qu’on y a cru… Mais là c’est une trahison pour les supporters », a lancé Rothen dans son émission.

L’ancien international français a ensuite conclu avec une phrase particulièrement forte : « Après, peut-être qu’on n’a pas les mêmes valeurs. »

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Cette polémique intervient dans un contexte déjà très tendu autour de l’OM. Le départ de Benatia a été officialisé cette semaine après une saison marquée par de nombreuses crises internes, le départ de Roberto De Zerbi, des tensions dans le vestiaire et une cinquième place finale seulement synonyme de qualification en Ligue Europa.

De son côté, Benatia avait également expliqué dans The Bridge qu’il entretenait une relation proche avec Nasser Al-Khelaïfi depuis plusieurs années. Il avait rappelé avoir toujours soutenu les clubs français en Coupe d’Europe, y compris le PSG, bien avant son passage à Marseille.

Reste désormais à savoir si cette simple ouverture théorique vers Paris restera une déclaration isolée ou si elle pourrait réellement prendre forme dans les prochaines années. Une chose est certaine : ses propos ont profondément agacé une partie du peuple marseillais.