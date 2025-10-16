OM : Les dernières informations de l’Equipe sur l’état physique de Gouiri…

L’Olympique de Marseille retient son souffle. Alors qu’il semblait retrouver confiance après un bon match à Metz, Amine Gouiri a quitté la sélection algérienne blessé à l’épaule. Selon les informations du journal L’Équipe, l’attaquant marseillais souffrirait d’une luxation de l’épaule droite, survenue lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda mardi soir (2-1).

Percuté violemment par le gardien adverse Omar Magoola, le joueur formé à Lyon a été contraint de céder sa place en fin de rencontre. Un protocole commotion a même été déclenché, autorisant un sixième changement du côté algérien. Les premiers examens réalisés dès le lendemain se sont révélés rassurants sur le plan neurologique, aucune commotion n’ayant été détectée. Mais l’état de son épaule suscite désormais de vives inquiétudes.

A lire aussi : Mercato OM : Christophe Dugarry sous le charme d’Igor Paixão !

Gouiri, de nouveaux examens pour évaluer la gravité de sa blessure

Après le violent choc subi avec l’Algérie contre l’Ouganda, Amine Gouiri sous surveillance pour son retour à l’OM

➡️ https://t.co/hrnS2k9bLt pic.twitter.com/8XVN0cf247 — L’Équipe (@lequipe) October 15, 2025

Toujours selon L’Équipe, Amine Gouiri a passé la journée de mercredi sous surveillance médicale. L’épaule a été remise en place immédiatement après le choc, mais le joueur est apparu avec une attelle lors d’une cérémonie officielle au palais présidentiel algérien. Le staff de Roberto De Zerbi suit la situation de près, d’autant que l’attaquant avait déjà subi un coup similaire face à Lorient en septembre dernier (4-0). Selon Walid Acherchour sur Winamax FC. “Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri. Les examens ont été rassurants. On lui a remis l’épaule à sa place comme face à Lorient.”

Intervention chirurgicale ou pas ?

Des examens complémentaires sont prévus ce jeudi à Marseille pour déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire ou si un traitement conservateur peut suffire. Dans l’immédiat, sa participation au match contre Le Havre samedi n’est pas totalement remise en cause, mais le staff olympien ne prendra aucun risque avec son attaquant.

L’OM dispose heureusement de solutions de rechange. Pierre-Emerick Aubameyang, suspendu puis ménagé avec le Gabon, devrait être frais pour la reprise du championnat. Le jeune Robinio Vaz a également repris l’entraînement collectif cette semaine.