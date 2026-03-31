OM : Les infos de Daniel Riolo sur les grosses interrogations en interne…

Alors que l’Olympique de Marseille joue une place cruciale en Ligue 1, l’instabilité au sommet du club inquiète. Sur RMC, Daniel Riolo a pointé les conséquences possibles de cette situation sur la dynamique sportive de l’OM.

Une direction fragilisée, Benatia n’a pas voulu rester…

La situation institutionnelle de l’Olympique de Marseille suscite des interrogations à quelques semaines de la fin de saison. Dans l’émission After Foot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a livré une analyse préoccupante, notamment autour de l’incertitude liée à la direction du club.

Selon lui, plusieurs départs fragilisent l’équilibre global, à commencer par celui annoncé de Mehdi Benatia. « Ils ont encore essayé au bout du bout de retenir (Mehdi) Benatia, mais il ne veut plus. Et, selon la fameuse théorie Jacques Santini (une décompression sportive quand un départ est annoncé en pleine saison, ndlr), là, on peut se poser des questions. »

Cette instabilité intervient dans un moment clé, alors que l’OM vise une qualification européenne, avec l’objectif clair de terminer sur le podium de Ligue 1.

Un impact potentiel sur le groupe et le sportif

Pour Daniel Riolo, cette incertitude pourrait avoir des répercussions directes sur le vestiaire et la performance collective. « On le sait, c’est capital pour l’OM de finir 3e. Mais quand tu as un groupe qui doit se mobiliser, mais avec un président qui n’est plus là, le directeur sportif qui doit partir. »

Le journaliste évoque également un possible relâchement inconscient : « J’imagine que Mehdi Benatia est à 100 %, mais quand tu sais que tu dois partir, inconsciemment, je pense qu’il y a des petites failles dans le 100 %. »

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Au-delà du cas de Mehdi Benatia, c’est toute la structure du club qui semble incertaine, y compris autour de l’entraîneur Habib Beye. « Il faut mobiliser tout le monde, mais comment les joueurs réagissent face à un directeur sportif qui est ultra-présent, mobilisateur, mais qui n’est plus là virtuellement ? Déjà que le groupe est difficile à motiver tous les jours… »

Enfin, Riolo conclut sur une inquiétude globale : « Avec en plus Habib Beye, qui est l’entraîneur, mais est-ce qu’on est sûr que Beye va rester ? Et le prochain président, il va tout changer ? Et le directeur sportif, il voudra de quel joueur ? On est passé d’un ‘trio pour la vie’ à ‘il n’y a plus personne’. La saison va être difficile à boucler ».