OM : les mots très durs de Walid Acherchour sur ces deux joueurs marseillais !

Humilié 5-0 par le Paris Saint-Germain lors du Classique, l’Olympique de Marseille subit un sévère retour de flamme médiatique. Sur Winamax FC, Walid Acherchour a livré une charge frontale contre deux cadres de l’OM, pointant un déficit criant de leadership après une débâcle aux lourdes conséquences sportives.

Dimanche soir, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a rapidement tourné à la démonstration. Porté par un Ousmane Dembélé intenable, le PSG s’est imposé 5-0 au Parc des Princes, reprenant la tête de la Ligue 1. Les Marseillais, dépassés dans tous les compartiments du jeu, ont glissé au quatrième rang du classement.

A lire : PSG – OM (5-0) : Dembélé voulait faire passer un message !

Balerdi et Pavard sont indignes de l’OM, c’est indécent

Au-delà du score, c’est la prestation défensive de l’OM qui cristallise les critiques. Sur Winamax FC, Walid Acherchour a ciblé sans détour Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard, désignés comme des leaders autoproclamés mais jugés incapables d’assumer ce rôle. « Balerdi et Pavard sont indignes de l’OM, c’est indécent. Ce sont des petits leaders qui se prennent pour ce qu’ils ne sont pas. Pavard, tu as été un adjoint dans de très bonnes équipes, mais t’es pas un leader, arrête de t’inventer un rôle. Balerdi, tu n’es pas un capitaine et tu ne le seras jamais. Ils sont vraiment sérieux ? », a-t-il lâché, sans filtre.

« Ce soir c’est vidéo gag »

Le consultant est ensuite revenu sur l’attitude et le rendement du duo face au trio offensif parisien. Dominés par Bradley Barcola, Désiré Doué et surtout Ousmane Dembélé, les défenseurs olympiens ont symbolisé, selon lui, un collectif mal construit et déjà fragilisé. « De grands gestes en avant-match pour se faire traîner de la sorte par Doué, Barcola et Dembélé… Sur chaque duel, ils donnent leurs dos. Constamment. Ce soir c’est vidéo gag, c’est vidéo club, c’est à mourir de rire. Regarde le deuxième but franchement… et tu veux faire de Balerdi ta rampe de lancement ? Pavard, pareil. C’est catastrophique. »

Cette sortie médiatique vient accentuer la pression autour de l’OM, déjà fragilisé sportivement après ce Classique à sens unique. À court terme, Marseille doit digérer une lourde défaite et un discours critique qui interroge directement la hiérarchie défensive et le leadership au sein du vestiaire.