OM: Les probables titulaires du dernier match de Tudor face à Ajaccio

L’Olympique de Marseille se déplace en Corse pour affronter l’AC Ajaccio pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Pour ce dernier match d’Igor Tudor, quel onze va être aligné ?

L’OM va terminer 3e de cette saison 2022/2023, Igor Tudor va officier pour la dernière fois comme coach avant de quitter Marseille. Pour ce dernier match sans enjeux, le technicien croate devra faire sans les blessés Harit et Ounahi, Gigot est toujours forfait suite à son protocole commotion, Payet et Rongier son suspendus. Le coach va-t-il lancer des jeunes ?

Pour ce match, Blanco pourrait être titularisé dans les buts, la défense devrait être composé par Mbemba, Balerdi et Kolasinac. Au milieu, le duo Veretout – Guendouzi devrait être aligné suite à la suspension du capitaine Rongier, Clauss pourrait débuter à gauche et Kaboré à droite. En attaque, Sanchez pourrait retrouver un poste d’attaquant de pointe avec derrière lui Malinovskyi et Under.

LE ONZE PROBABLE

Blanco – Mbemba- Balerdi – Kolasinac – Kaboré – Guendouzi – Veretout – Clauss – Malinovskyi – Under – Sanchez

Rongier et Payet suspendus !

#Rongier : « Quand Tudor est arrivé, il avait la volonté de mettre en place son style. Je pense au match d’Annecy comme pire souvenir. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie mais ça a laissé des traces » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 1, 2023



Igor Tudor n’a pas évoqué le match face à Ajaccio lors de sa conférence de presse, tout a tourné autour de son départ de l’OM. Après son passage, Valentin Rongier a évoqué sa relation avec son futur ex coach. « J’ai défendu le coach et je le défends encore. Dans un club de haut niveau, la rigueur est normale. On est l’OM, un grand club d’Europe. Peut-être que le coach a la tête dure mais cela fait partie de sa personnalité. On a échangé tout au long de l’année, il n’est pas fermé au discours contrairement à ce que vous dites. On verra le mercato, Pablo, Javier travailler sur le successeur d’Igor. L’avenir n’est pas le même pour certains joueurs. Pour moi oui, Dimitri va rester. »