OM : Les probables titulaires face à Brest

Ce samedi soir, l’OM reçoit le Stade Brestois pour tenter de se relancer après la défaite 0-1 face à l’Atalanta ce mercredi. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match au stade Vélodrome.

Ce match face à Brest compte pour la 12e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’impose et devra faire sans Balerdi, Traoré, Medina et Gouiri qui sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point en conférence de presse ce vendredi, Kondogbia, Weah et Nadir pourraient faire leur retour, même si un test doit encore être fait. Emerson, suspendu face à l’Atalanta en Ligue des Champions, sera présent. Maupay pourrait lui aussi être réintégré après un passage par la reserve.

🗣️ “Balerdi toujours absent, Kondogbia et peut être Maupay de retour.”#DeZerbi : “Balerdi n’est pas là, Kondogbia pourrait être sur le banc avec un temps de jeu réduit. Maupay sera peut-être sur le banc. On n’est pas encore sorti de cette situation de blessures. A partir de la… pic.twitter.com/RP0fOxrB4Z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 7, 2025

Retour d’Emerson dans le onze

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit, et des joueurs fatigués à l’image d’Aguerd, Hojbjerg ou Aubameyang. Aguerd et Pavard pourrait composer la défense centrale accompagnés par Murillo et Emerson. Au milieu, Hojbjerg va-t-il enchainer ? Si oui il pourrait être associé à Vermeeren et O’Riley ou Gomes. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Aubameyang.

Le onze probable de l’OM

Rulli

Murillo (ou Weah), Pavard, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Hojbjerg

O’Riley (ou Gomes)

Greenwood, Aubameyang, Paixao

