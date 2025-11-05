OM : Les probables titulaires face à l’Atalanta ?

L’OM doit battre l’Atalanta dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions sans 9 joueurs blessés ou suspendus. Roberto De Zerbi et son équipe reçoivent le club italien au Stade Vélodrome. Voici le onze que devrait proposer le technicien italien pour ce match…

Sauf surprise, l’OM ne pourra pas compter sur les retours de Balerdi, Weah, Aguerd et Nadir pour ce match. De Zerbi a fait le point mardi à 12h lors de la conférence de presse d’avant match : “D’après vous, est-ce queje suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés? Dans les analyses, il faut tout considérer. Les belles choses se font souvent dans la difficulté, comme à Auxerre. Le soleil reviendra quand tous ceux qui sont blessés reviendront. Ce sera un petit peu plus facile. C’est une période difficile, donc il faut être un peu plus méchant et déterminé.”

🎙️ Conférence de presse ce mardi à 12h00 au Stade Vélodrome : Pierre-Émile Højbjerg et Roberto De Zerbi répondront aux médias à la veille du choc de Ligue des Champions entre l’OM et l’Atalanta. 🔵⚪#OM #TeamOM #UCL #OMAtalanta pic.twitter.com/2iDYevBm18 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2025

Pas de retours de Balerdi, Aguerd et Weah selon De Zerbi…

De Zerbi va devoir faire sans sa charnière Balerdi – Aguerd, même si l’international marocain a été aperçu à l’entrainement mardi soir… Il devrait donc aligner Pavard et Egan Riley dans l’axe. Emerson étant suspendu, Murillo et Garcia pourraient occuper les côtés. Au milieu, Vermeeren pourrait retrouver une place de titulaire avec Hojbjerg, O’Riley pourrait alors monter d’un cran si le milieu est à 3… Enfin en attaque, Greenwood et Aubameyang devraient être accompagnés par Paixao.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1 ?

Rulli

Murillo, Pavard, Egan-Riley (ou Aguerd), Garcia

Vermeeren, Højbjerg

O’Riley

Greenwood, Aubameyang, Paixao

