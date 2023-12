OM: Riolo approuve les critiques contre Aubameyang

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a jugé légitime les critiques des supporters de l’Olympique de Marseille à l’encontre de Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a compris les critiques des supporters de l’OM à l’encontre de Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur d’un triplé ce jeudi face à l’Ajax Amsterdam (4-3), l’international gabonais a paru touché par les critiques dont il avait été la cible les semaines précédentes : « Aubameyang a mal vécu les critiques, c’est normal, c’est un humain et il a le droit de le vivre mal, a affirmé Riolo. Maintenant, est-ce que les critiques étaient normales ? Oui, le mec arrive dans un club comme Marseille avec une exigence. Il fait l’objet d’un transfert de joueur vedette avec un gros salaire et un gros CV, on attend beaucoup de toi. Tu ne marques pas, tes performances sont mauvaises, que veux-tu que les supporters de l’OM fassent ? Évidemment qu’ils vont te siffler », a poursuivi le journaliste.

🎙 Daniel Riolo : « Aubameyang 🇬🇦 a mal vécu les critiques, c’est normal, c’est un humain il a le droit de le vivre mal. Maintenant, est-ce que les critiques étaient normales ? Oui, le mec arrive dans un club comme Marseille avec une exigence. Il fait l’objet d’un transfert de… pic.twitter.com/mNccOROQn6 — INFO.OM_13 (@infoom_13) December 1, 2023

A LIRE AUSSI:OM: Aubameyang vit très mal les critiques !

Riolo compare Aubameyang à Joselu

L’éditorialiste a fait la comparaison avec l’attaquant du Réal Madrid, Joselu : « Mercredi soir, on a dans le match Real-Naples l’attaquant Joselu qui est un enfant de Madrid qui vit très mal le fait de rater de grosses occasions et de ne pas marquer. Avec beaucoup d’humilité, après le match, il explique qu’il n’a pas célébré pour s’excuser face au public, c’est une réaction normale. Il ne fête pas parce qu’il estime qu’il en a beaucoup raté auparavant. Aubameyang est ému, j’espère qu’il était dans le même cas. Il a été beaucoup critiqué mais c’était normal ! »

A LIRE AUSSI:OM: l’Ajax a boycotté Marseille par crainte pour sa sécurité