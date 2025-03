OM : Les probables titulaires face à Nantes !

L’OM doit réenclencher sa marche en avant ce dimanche face à Nantes après la lourde défaite 3 – 0 face à Auxerre le week-end dernier. Les Marseillais vont devoir s’imposer face aux Canaris pour conserver leur distance avec Nice qui est revenu à hauteur des marseillais en s’imposant 1 – 3 sur la pelouse de St Étienne ce samedi. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi !

Les hommes de Roberto De Zerbi ont stoppé leur bonne série de trois victoires consécutives la semaine dernière en essuyant une cuisante défaite sur la pelouse d’Auxerre et vont donc devoir se reprendre dès demain au Stade Vélodrome. Pour la réception des nantais, Roberto De Zerbi devra se passer de Moumbagna et de Cornelius, suspendu, un doute existe aussi autour de Luiz Felipe Ramos et de Bilal Nadir, grippé et absent de l’entrainement ce vendredi. Les recrues Bennacer et Gouiri devraient une nouvelle fois débuter ce match après des prestations remarquées.

🎙️ « C’est #Kondogbia qui jouera face à Nantes »#DeZerbi : « Quel joueur aligné au poste de central gauche face à Nantes ? Luiz Felipe a repris hier ou avant-hier l’entraînement total avec le groupe. Il n’est pas encore prêt à jouer. C’est Kondogbia qui jouera. » #OM #conf #OMFCN pic.twitter.com/DKDDmVOG1x — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2025

A lire aussi : Les regrets de Clauss, quel onze face à Nantes et vers une révolution pour les gardiens de but… Les 3 infos OM de ce samedi !

Dedić titulaire à la place de Merlin ?

Rulli devrait être titulaire dans les buts. La défense à trois sera probablement composée de Murillo, Kondogbia tandis que Balerdi reprendra sa place suite à la suspension de Derek Cornelius. Quentin Merlin est en concurrence avec Dedić pour le poste de piston gauche, tandis que Luis Henrique devrait occuper le côté droit. Højbjerg devrait être accompagné par Ismaël Bennacer au milieu. Rabiot sera lui sans doute reconduit dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood devrait être titularisé axial droit, tandis que Gouiri devrait connaître sa quatrième titularisation à la pointe de l’attaque.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murillo, Kondogbia, Balerdi, Merlin (ou Dedic) – Henrique – Hojbjerg, Bennacer – Rabiot – Greenwood, Gouiri