OM : Les probables titulaires face à Paris !

L’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche, en clôture de la 9ème journée, le Paris St Germain pour un classique qui est annoncé comme l’un des plus indécis de ces dernières années. Quels titulaires seront alignés par Roberto De Zerbi pour le 1er affrontement contre le PSG cette saison ?



Les olympiens peuvent frapper un grand au terme de cette 9ème journée. En cas de succès, les hommes du technicien italien reviendraient, en effet, à hauteur de points de leur rival parisien. Pour cette rencontre, l’ancien coach de Sassuolo va devoir faire sans Carboni (genou) et peut-être sans Garcia et Merlin, encore incertains avant l’officialisation du groupe.

Rulli sera le titulaire dans les buts devant une défense qui sera vraisemblablement composée de Balerdi et de Kondogbia qui semble tenir la corde aux dernières nouvelles selon RMC. Murillo sera aligné à droite et une petite surprise pourrait intervenir à gauche puisque c’est Brassier qui serait pressentit pour occuper ce rôle, toujours selon RMC. Hojbjerg devrait également occuper son rôle de sentinelle au milieu en compagnie de Rabiot pour sa seconde titularisation de suite et ses retrouvailles avec son club formateur. Harit devrait conserver son rôle de meneur dans l’axe. Greenwood sera aligné à droite, Luis Henrique retrouverait sa place à gauche et Wahi devrait être titularisé à la pointe de l’attaque.



Un 4-2-3-1 avec Brassier à gauche

RulliMurillo Balerdi Kondogbia Brassier

Rabiot Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

Roberto De Zerbi était présent ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Il a évoquer la manière dont ses joueurs devront disputer le classique de dimanche soir :« Je parle presque tous les jours avec les joueurs. Beaucoup ne jouaient pas en France l’année dernière, ça demande une adaptation, mais je pense que nous sommes capables de l’emporter. J’ai entendu dire que la dernière victoire datait d’il y a deux ans, qu’il y’avait eu beaucoup de défaites et de buts encaissés lors des derniers affrontements, il ne faut pas y penser. Il faudra jouer avec courage !«