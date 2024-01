OM: les probables titulaires face à Rennes

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes ce dimanche pour le compte des 16es de finale de Coupe de France. Voici le onze que pourrait aligner Gennaro Gattuso pour cette rencontre.

Malgré l’absence de Rongier (blessé), mais aussi des joueurs partis à la CAN (Ounahi, Harit, Mbemba, Simon, Ndiaye, Sarr et Gueye), et également de Mughe (suspendu pour avoir refusé la sélection), Gattuso pourra toutefois compter sur les recrues Jean Onana et Ulisses Garcia. Joaquin Correa effectuera son retour dans le groupe olympien après 50 jours d’absence. L’Argentin n’avait plus foulé les pelouses avec ses coéquipiers depuis la victoire le 30 novembre dernier face à l’Ajax (4-3).

Ruben Blanco devrait être titulaire dans les buts, comme face à Thionville le tour précédent (victoire 0-1). Meïté pourrait être aligné dans une défense à trois aux côtés de Gigot et Balerdi. Clauss devrait retrouver son couloir droit. Garcia pourrait être aligné d’entrée pour la première fois à gauche. Veretout devrait être aligné au milieu en compagnie de Nadir et Onana, Kondogbia n’étant pas à 100`%. Devant, le duo Aubameyang et Vitinha devrait être également reconduit.

3-5-2 avec la première titularisation de Garcia ?

Blanco

Meïté – Gigot – Balerdi

Clauss – Nadir – Onana – Veretout – GarciaVitinha – Aubameyang

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Rennes pour le compte des 16es de finale de Coupe de France, Gennaro Gattuso a profité de l’occasion pour vanter les mérites de la nouvelle recrue olympienne Ulisses Garcia: «La recrue Garcia ? C’est un joueur différent, il peut jouer à 4 ou 5, il parle français et portugais. C’est un profil que je voulais, il joue pour gagner, il a de l’expérience. Il peut centrer et se déplacer avec beaucoup de courses », a confié le technicien italien.

