OM: Les probables titulaires face au LOSC !

L’Olympique de Marseille va jouer ce samedi au Stade Pierre Mauroy pour y affronter le LOSC dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Voici le onze que devrait aligner le coach Igor Tudor à l’occasion de cette rencontre…

L’OM a perdu est à deux points de Lens, il reste 3 matches pour tenter de combler cet écart. Ce weekend, les marseillais vont jouer avant les lensois qui iront à Lorient dimanche. Pour le match de ce soir, Igor Tudor devrait titulariser Pau Lopez dans les buts. Ensuite, la défense devrait être composée par Mbemba, Balerdi et Kolasinac, Gigot semble encore un peu juste pour débuter. Au milieu, le duo Veretout – Rongier devrait être remis en place, Clauss pourrait débuter à gauche et Kaboré à droite. En attaque, Sanchez sera surement aligné en pointe, accompagné par Under et Payet ou Malinovskyi.

LE ONZE PROBABLE

Lopez

Mbemba- Balerdi – Kolasinac

Kaboré – Rongier – Veretout – Clauss

Under – Payet (ou Malinovskyi)

Sanchez

Payet de nouveau titulaire ?

Igor Tudor :

« On a fait une grande saison. Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement. »

Le coach a évoqué le LOSC ce vendredi en conférence de presse : « Lille est une équipe bien organisée, ce sera très important pour nous, on a l’envie de gagner. (…) La préparation reste la même, on a la même motivation. Je préfère jouer contre une équipe moins forte que contre Lille à l’extérieur, car Lille a un très bon niveau, c’est une équipe très forte. Ce sera très compliqué. » Tudor a aussi parlé du cas Mbemba qui joue moins lors des derniers matches, « j’ai vraiment apprécié sa saison. Je fais des choix chaque semaine par rapport à ce que je vois, par rapport aux adversaires. Il a beaucoup été utilisé, ça montre ce que je pense de lui. »