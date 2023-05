Mercato : « L’intérêt de l’OM ? ça me fait du bien, c’est une équipe de rêve ! « 

On apprenait récemment dans le journal l’Equipe que l’Olympique de Marseille s’intéressait au jeune attaquant d’Annecy Moïse Sahi (21 ans). Ce dernier a évoqué cette information sans langue de bois.

Selon les récentes informations de l’Equipe, l’international espoirs ivoirien Moïse Sahi est l’une des pistes du président de l’OM Pablo Longoria pour le prochain mercato estival. Mercato OM : Ces 3 jeunes attaquants visés …Dans les colonnes du Dauphiné Libéré le jeune attaquant a évoqué l’intérêt du club marseillais à son égard :

J’ai vu des Didier Drogba, des Bakari Koné, des Mamadou Niang

« Je garde mon calme et ma tranquillité, c’est ma nature. Quand je suis arrivé au FC Annecy, j’avais pour mission de gagner du temps de jeu et de l’expérience. Aujourd’hui, il me tient à cœur de bien finir la saison pour laisser le club en Ligue 2. C’est la seule chose qui m’importe. Je laisse mes agents s’occuper du reste pour ne pas me mélanger l’esprit, » a-t-il déclaré avant de poursuivre sur le club phocéen L’OM ? Ça me fait du bien car l’OM, pour moi, c’est une équipe de rêve. J’ai vu des Didier Drogba, des Bakari Koné, des Mamadou Niang. J’ai toujours regardé ce club. Ça m’a fait un petit pincement au cœur de voir ça mais ce n’est pas à moi de gérer ça, je reste concentré sur la fin de saison avec Annecy, »a-t-il ainsi confié au Dauphiné Libéré

Rappelons que Moïse Sahi Dion avait inscrit un but contre l’Olympique de Marseille avec le FC Annecy lors du match de quart de finale de Coupe de France. L’OM s’était incliné aux tirs au but après un score de 2-2 entre les deux équipes. Le joueur a par ailleurs inscrit 13 buts en 31 matchs cette saison en Ligue 2.

