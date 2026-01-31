Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : Les probables titulaires face au Paris FC !
OM Actualités

OM : Les probables titulaires face au Paris FC !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Le club marseillais affronte ce samedi le Paris FC dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Après la lourde défaite 3-0 mercredi face à Bruges et l’élimination de la Ligue des Champions, l’OM doit se reprendre en Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face au promu ?

 

Ce match Paris FC – OM compte pour la 20e journée de Ligue 1. L’OM est presque au complet. Emerson est blessé, et Gomes suspendu.

Le onze probable de l’OM avec Timber ?

Rulli
Weah, Balerdi, Aguerd, Medina
Timber, Hojbjerg
Nwaneri, Greenwood, Paixao
Gouiri

 

