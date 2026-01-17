Info Chrono
Accueil / OM Actualités / OM : les probables titulaires marseillais face au SCO Angers
OM Actualités

OM : les probables titulaires marseillais face au SCO Angers

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Après un match complétement raté face à Nantes et sa défaite aux tirs au but face au PSG, l’OM s’est fait du bien face à Bayeux en Coupe de France. Le club marseillais affronte ce samedi le SCO Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Quel onze va proposer Roberto De Zerbi pour ce match face à Angers ?

 

Ce match Angers – OM compte pour la 18e journée de Ligue 1. L’OM devra faire sans Aguerd, qualifié pour la finale de la CAN, Vermeeren fait son retour après 2 matches de suspension. Pour le reste De Zerbi a expliqué de Pavard était incertain tout comme Gomes

 

 

A lire aussi : Mercato OM : La grosse mise au point de l’agent de Pierre-Emile Højbjerg !

 

 

Pavard vs Murillo pour le côté droit ?

 

De Zerbi va devoir trancher. Une défense à 4 avec Balerdi et Medina ? Pour les côté Weah sera en concurrence avec Murillo. Au milieu, Hojbjerg devrait continuer avec Vermeeren ou Kondogbia. En attaque, a priori du classique : Greenwood et Paixao pourraient être accompagnés par Gouiri…

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Murillo, Balerdi, Medina, Emerson
Vermeeren, Hojbjerg
Weah, Greenwood, Paixao
Gouiri

 

A lire : Mercato (Dossier Abdelli) : Angers veut un joueur de l’OM (en prêt)

 

